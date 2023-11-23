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КОНМЕБОЛ выступила с заявлением по драке перед матчем Бразилия — Аргентина

вчера, 08:52
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Перед началом отборочного матча на чемпионат мира 2026 года между Бразилией и Аргентиной произошла драка с участием фанатов. В дело вмешалась полиция, которая применила дубинки для прекращения конфликта, также к трибунам подошли игроки гостей, чтобы успокоить болельщиков.

КОНМЕБОЛ сделала заявление по ситуации:

КОНМЕБОЛ осуждает все формы насилия и всегда будет участвовать в действиях, направленных на искоренение насилия, расизма, ксенофобии и дискриминации.

В этом смысле южноамериканская конфедерация систематически работает над искоренением этого зла, затрагивающего южноамериканский и мировой футбол, а также готова продолжать сотрудничество в рамках любой инициативы, направленной на искоренение нетерпимости и насилия в спорте.

Также отмечается, что КОНМЕБОЛ не является организатором отборочных матчей ЧМ. Разработка правил, регулирующих отборочные матчи, а также решение о начале расследования и применении любых санкций являются исключительными полномочиями ФИФА.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:53
Южная Америка как и "Восток" дело тонкое....)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:48
Провокация и последствия были заложены принимающей стороной, включая действия полиции. Наказать бразильцев должны жестко. Ключевое слово "должны".
112910415
112910415
вчера в 09:43
жёсткое заявление !
смелое,принципиальное !
( нет )
ОПС
ОПС
вчера в 09:32
Эта проблема, скорей всего, неискоренимая. Фанаты были, есть и будут. И никуда и никогда от этого, не деться.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:31
Зря Бразилия включила дурака...
ФИФе надо бы дисквалифицировать стадион.
Мaлик
Мaлик
вчера в 09:03
Должны были обсуждать игру двух ведущих сборных мира, а в итоге больше разговоров о драке. печально все это.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:01, ред.
Вообще организацией всех матчей занимается принимающая сторона и тут так и хочется спросить какому идиоту пришла в голову мысль продавать билеты на матч без разделения на сектора? А может даже всё просто, там вообще не думали, а просто продавали билеты.

Бразильцы и аргентинцы это давние заклятые соперники, порой для них важнее не самим выиграть, а чтобы соперник не стал чемпионом.

Из этого понятно, что между болельщиками может вспыхнуть пламя от даже
маленькой искры.

Это, к примеру, как фанатов ЦСКА и Спартака на дерби усадить в одном секторе, тут может вообще матч не состоятся.

Тут наверное строго накажут Бразилию за организацию такого матча, и надеюсь в будущем больше уделять внимание этой проблеме.

Хотя проблема не нова, и на ошибках как-то не очень учатся, даже на своих.
Гость
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