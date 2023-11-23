КОНМЕБОЛ выступила с заявлением по драке перед матчем Бразилия — Аргентина

Перед началом отборочного матча на чемпионат мира 2026 года между Бразилией и Аргентиной произошла драка с участием фанатов. В дело вмешалась полиция, которая применила дубинки для прекращения конфликта, также к трибунам подошли игроки гостей, чтобы успокоить болельщиков.
КОНМЕБОЛ сделала заявление по ситуации:
КОНМЕБОЛ осуждает все формы насилия и всегда будет участвовать в действиях, направленных на искоренение насилия, расизма, ксенофобии и дискриминации.
В этом смысле южноамериканская конфедерация систематически работает над искоренением этого зла, затрагивающего южноамериканский и мировой футбол, а также готова продолжать сотрудничество в рамках любой инициативы, направленной на искоренение нетерпимости и насилия в спорте.
Также отмечается, что КОНМЕБОЛ не является организатором отборочных матчей ЧМ. Разработка правил, регулирующих отборочные матчи, а также решение о начале расследования и применении любых санкций являются исключительными полномочиями ФИФА.
Бразильцы и аргентинцы это давние заклятые соперники, порой для них важнее не самим выиграть, а чтобы соперник не стал чемпионом.
Из этого понятно, что между болельщиками может вспыхнуть пламя от даже
маленькой искры.
Это, к примеру, как фанатов ЦСКА и Спартака на дерби усадить в одном секторе, тут может вообще матч не состоятся.
Тут наверное строго накажут Бразилию за организацию такого матча, и надеюсь в будущем больше уделять внимание этой проблеме.
Хотя проблема не нова, и на ошибках как-то не очень учатся, даже на своих.
Бразильцы и аргентинцы это давние заклятые соперники, порой для них важнее не самим выиграть, а чтобы соперник не стал чемпионом.
Из этого понятно, что между болельщиками может вспыхнуть пламя от даже
маленькой искры.
Это, к примеру, как фанатов ЦСКА и Спартака на дерби усадить в одном секторе, тут может вообще матч не состоятся.
Тут наверное строго накажут Бразилию за организацию такого матча, и надеюсь в будущем больше уделять внимание этой проблеме.
Хотя проблема не нова, и на ошибках как-то не очень учатся, даже на своих.