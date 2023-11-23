КОНМЕБОЛ выступила с заявлением по драке перед матчем Бразилия — Аргентина

Перед началом отборочного матча на чемпионат мира 2026 года между Бразилией и Аргентиной произошла драка с участием фанатов. В дело вмешалась полиция, которая применила дубинки для прекращения конфликта, также к трибунам подошли игроки гостей, чтобы успокоить болельщиков.

КОНМЕБОЛ сделала заявление по ситуации:

КОНМЕБОЛ осуждает все формы насилия и всегда будет участвовать в действиях, направленных на искоренение насилия, расизма, ксенофобии и дискриминации.

В этом смысле южноамериканская конфедерация систематически работает над искоренением этого зла, затрагивающего южноамериканский и мировой футбол, а также готова продолжать сотрудничество в рамках любой инициативы, направленной на искоренение нетерпимости и насилия в спорте.