«Ювентус» и «Интер» не выявили победителя в матче Серии А

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сегодня, 00:39

«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» в матче 13-го тура Серии А (1:1).

На 27-й минуте счёт открыл Душан Влахович. Миланцы отыгрались на 33-й усилиями Лаутаро Мартинеса.

Туринский клуб занимает 2-е место в чемпионате Италии, имея в активе 30 очков. «Интер» — лидер турнира с 32 баллами.