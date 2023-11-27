Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2023/2024

«Ювентус» и «Интер» не выявили победителя в матче Серии А

сегодня, 00:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» в матче 13-го тура Серии А (1:1).

На 27-й минуте счёт открыл Душан Влахович. Миланцы отыгрались на 33-й усилиями Лаутаро Мартинеса.

Туринский клуб занимает 2-е место в чемпионате Италии, имея в активе 30 очков. «Интер» — лидер турнира с 32 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Альянц Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Ювентус» в соцсети «X»
«Реал» крупно обыграл «Кадис»
Вчера, 22:24
«Рома» одержала победу над «Удинезе»
Вчера, 21:58
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон»
Вчера, 21:25
«Химки» сыграли вничью с клубом «СКА-Хабаровск» в поединке Первой лиги
Вчера, 21:00
«Ростов» обыграл «Пари НН» во встрече Премьер-Лиги
Вчера, 20:58
«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью» в игре с двумя удалениями. Захарян сыграл
Вчера, 20:15
Сортировать
Все комментарии
матос
матос
сегодня в 14:22
Шляпа а не футбол!!! Мячом наши владели больше а голевых атак 0 , 2й тайм тягомотина с обеих сторон и тупо удержание счета.
Catenaccio_5
Catenaccio_5 ответ дурман (раскрыть)
сегодня в 12:18
Что хорошего то с такой игрой Барсы?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:31
Раскатали мирно ничейку и обоим хорошо !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:24
    bkqzaczv4a9v
    bkqzaczv4a9v
    сегодня в 09:06
    Второй тайм разачаровал. Юве должен был играть на победу.
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 08:54
    Все еще впереди в Серии А.....
    kazakoff
    kazakoff
    сегодня в 06:58
    Юве сейчас нужна стабильность поэтому скорее всего не стали рвать жилы, да Интеру этот сценарий подошёл чтобы силы поберечь
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:01
    активировали поговорку про худой мир !
    c2kpxnz67utn
    c2kpxnz67utn
    сегодня в 05:54
    Ничья тут была вполне ожидаема, так ка в принципе устраивала обе команды
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 03:31
    Они просто поделили очки.
    дурман
    дурман ответ Catenaccio_5 (раскрыть)
    сегодня в 01:08
    Хорошо
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    сегодня в 01:07, ред.
    Что сегодня было, честно признаться, для меня осталось до конца неясным.
    Юве может ярко играть, первый тайм показал, но после перерыва просто вёсла опустил..., а Интеру, так понимаю, это и надо - ЛЧ ведь на носу и им нужно 1-е место в группе брать, сохранив основу на 1/8...
    Включили режим энергосбережения, а народ на трибунах ждал борьбу.
    Ряхи свои красным разукрасили - тем и запомнились... в Дерби.)
    Catenaccio_5
    Catenaccio_5 ответ дурман (раскрыть)
    сегодня в 01:06
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 01:01
      Есть ли у Вас вера в то, что Ювентус станет играть ярче начиная с какого-то момента или периода в этом сезоне?
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      сегодня в 00:46, ред.
      Чёт второй тайм окончательно убаюкал...
      Насколько 1-я половина была более менее живой, да и голы красивые, но во второй, почему то самыми активными полевыми были Аллегри и Индзаги.
      Больше и вспомнить нечего, кроме оригинальной игры пяткой от Бореллы и последующего прострела вдоль ворот Юве..., а также "овации" Турина в адрес перебежчика - Куадрадо.

      P.S. В целом ... Смазанная, с точки зрения соперничества, игра.
      Халява от лидеров СериАла не делает им чести..., и это как минимум.
      Болелы обеих команд, имхо, должны своим пропиСтон устроить..., в противном случае, они - не итальянцы.)
      дурман
      дурман
      сегодня в 00:42
      Жаль потраченные 1,5 часа на просмотр этого *****
      А кто то еще заплатил за это
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       