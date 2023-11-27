«Ювентус» и «Интер» не выявили победителя в матче Серии А

«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» в матче 13-го тура Серии А (1:1).
На 27-й минуте счёт открыл Душан Влахович. Миланцы отыгрались на 33-й усилиями Лаутаро Мартинеса.
Туринский клуб занимает 2-е место в чемпионате Италии, имея в активе 30 очков. «Интер» — лидер турнира с 32 баллами.
Насколько 1-я половина была более менее живой, да и голы красивые, но во второй, почему то самыми активными полевыми были Аллегри и Индзаги.
Больше и вспомнить нечего, кроме оригинальной игры пяткой от Бореллы и последующего прострела вдоль ворот Юве..., а также "овации" Турина в адрес перебежчика - Куадрадо.
P.S. В целом ... Смазанная, с точки зрения соперничества, игра.
Халява от лидеров СериАла не делает им чести..., и это как минимум.
Болелы обеих команд, имхо, должны своим пропиСтон устроить..., в противном случае, они - не итальянцы.)
Насколько 1-я половина была более менее живой, да и голы красивые, но во второй, почему то самыми активными полевыми были Аллегри и Индзаги.
Больше и вспомнить нечего, кроме оригинальной игры пяткой от Бореллы и последующего прострела вдоль ворот Юве..., а также "овации" Турина в адрес перебежчика - Куадрадо.
P.S. В целом ... Смазанная, с точки зрения соперничества, игра.
Халява от лидеров СериАла не делает им чести..., и это как минимум.
Болелы обеих команд, имхо, должны своим пропиСтон устроить..., в противном случае, они - не итальянцы.)
Юве может ярко играть, первый тайм показал, но после перерыва просто вёсла опустил..., а Интеру, так понимаю, это и надо - ЛЧ ведь на носу и им нужно 1-е место в группе брать, сохранив основу на 1/8...
Включили режим энергосбережения, а народ на трибунах ждал борьбу.
Ряхи свои красным разукрасили - тем и запомнились... в Дерби.)
Юве может ярко играть, первый тайм показал, но после перерыва просто вёсла опустил..., а Интеру, так понимаю, это и надо - ЛЧ ведь на носу и им нужно 1-е место в группе брать, сохранив основу на 1/8...
Включили режим энергосбережения, а народ на трибунах ждал борьбу.
Ряхи свои красным разукрасили - тем и запомнились... в Дерби.)