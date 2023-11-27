Полузащитник сборной Казахстана может продолжить карьеру в РПЛ

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сегодня, 14:40

Полузащитник «Актобе» и сборной Казахстана дал авторизацию футбольному агентству на переговоры с топ-клубами РПЛ . Игроком интересуются: «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и «Ростов». «Железнодорожники» следят за игрой Самородова более полугода.

В приоритете у вингера продолжение карьеры в Турции, «Трабзонспор» заинтересован в его услугах. Также интерес к Самородову проявляет «Торино». «Актобе» намерен сохранить футболиста и предложил ему новый контракт.

Самородов является воспитанником клуба из Актобе. В текущем сезоне на его счету 30 матчей во всех турнирах, 7 голов, 5 голевых передач и 6 карточек (5 жёлтых и 1 красная).