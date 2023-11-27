Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Полузащитник сборной Казахстана может продолжить карьеру в РПЛ

сегодня, 14:40

Полузащитник «Актобе» и сборной Казахстана Максим Самородов дал авторизацию футбольному агентству на переговоры с топ-клубами РПЛ. Игроком интересуются: «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и «Ростов». «Железнодорожники» следят за игрой Самородова более полугода.

В приоритете у вингера продолжение карьеры в Турции, «Трабзонспор» заинтересован в его услугах. Также интерес к Самородову проявляет «Торино». «Актобе» намерен сохранить футболиста и предложил ему новый контракт.

Самородов является воспитанником клуба из Актобе. В текущем сезоне на его счету 30 матчей во всех турнирах, 7 голов, 5 голевых передач и 6 карточек (5 жёлтых и 1 красная).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нападающий «Ахмата» Конате намерен уйти из клуба
Сегодня, 14:15
В «Оренбурге» заявили, что не ведут переговоров с «Локомотивом» по Вере
Вчера, 16:37
Митома мог перейти в «Динамо»
Вчера, 15:20
«Балтика» заинтересована в подписании полузащитника «Локомотива»
Вчера, 15:06
Состав «Зенита» зимой может пополнить хавбек «Сан-Паулу»
Вчера, 13:22
Агент Акбашева высказался о возможном уходе игрока из «Ростова»
Вчера, 10:55
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:42
Выбор у него большой и думаю что приоритет будет не Россия...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 