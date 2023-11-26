Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что до перехода в «Брайтон» полузащитник Каору Митома мог перейти в «Динамо».
Мы с ним общались, когда он играл в своем японском клубе. У нас была доля скепсиса – насколько я помню, ему было 23-24 года, и это был его первый сезон в J-League после перехода из студенческого футбола. Мы решили рискнуть, но на последней стадии переговоров они запросили колоссальную зарплату, объясняя это тем, что у Митомы есть вариант с клубом из АПЛ. Мы думали, блеф это или нет, но спустя время стало понято – не блеф. Зарплату они запросили в десять раз больше, чем он получал до этого. Этого игрока нашел селекционер Нариман Акавов.
Согласно Трансфермаркета Митома по своему амплуа является левым вингером и левым атакующим полузащитником и, если на тот момент ему было 23-24 года, то эти переговоры велись три-четыре года назад при шварце и значит он не настоял на его покупке, а возможно в тот момент был перебор по легионерам.
А вот Брайтон не прогодал купив японца. В первый сезон он забил семь мячей в ворота соперников, а в этом уже отметился тремя. И в цене футболист вырос с двух с половиной миллионов евро до пятидесяти(согласно того же Трансфермаркета).
Другой вопрос, остался бы он в Динамо в связи с последними событиями или сбежал, как некоторые другие легионеры? Но это уже , как говорится другая история. Болейте за своих, а не против чужих!
Согласно Трансфермаркета Митома по своему амплуа является левым вингером и левым атакующим полузащитником и, если на тот момент ему было 23-24 года, то эти переговоры велись три-четыре года назад при шварце и значит он не настоял на его покупке, а возможно в тот момент был перебор по легионерам.
А вот Брайтон не прогодал купив японца. В первый сезон он забил семь мячей в ворота соперников, а в этом уже отметился тремя. И в цене футболист вырос с двух с половиной миллионов евро до пятидесяти(согласно того же Трансфермаркета).
Другой вопрос, остался бы он в Динамо в связи с последними событиями или сбежал, как некоторые другие легионеры? Но это уже , как говорится другая история. Болейте за своих, а не против чужих!