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Митома мог перейти в «Динамо»

сегодня, 15:20

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что до перехода в «Брайтон» полузащитник Каору Митома мог перейти в «Динамо».

Мы с ним общались, когда он играл в своем японском клубе. У нас была доля скепсиса – насколько я помню, ему было 23-24 года, и это был его первый сезон в J-League после перехода из студенческого футбола. Мы решили рискнуть, но на последней стадии переговоров они запросили колоссальную зарплату, объясняя это тем, что у Митомы есть вариант с клубом из АПЛ. Мы думали, блеф это или нет, но спустя время стало понято – не блеф. Зарплату они запросили в десять раз больше, чем он получал до этого. Этого игрока нашел селекционер Нариман Акавов.

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24 ноября
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stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:31
Как болельщик Динамо стараюсь внимательно следить за трансферными новостями, касающихся моего любимого клуба, но к своему стыду признаюсь, что никогда не слышал о возможности появления этого футболиста в составе москвичей.

Согласно Трансфермаркета Митома по своему амплуа является левым вингером и левым атакующим полузащитником и, если на тот момент ему было 23-24 года, то эти переговоры велись три-четыре года назад при шварце и значит он не настоял на его покупке, а возможно в тот момент был перебор по легионерам.

А вот Брайтон не прогодал купив японца. В первый сезон он забил семь мячей в ворота соперников, а в этом уже отметился тремя. И в цене футболист вырос с двух с половиной миллионов евро до пятидесяти(согласно того же Трансфермаркета).

Другой вопрос, остался бы он в Динамо в связи с последними событиями или сбежал, как некоторые другие легионеры? Но это уже , как говорится другая история. Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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