Состав «Зенита» зимой может пополнить хавбек «Сан-Паулу»

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сегодня, 13:22

Полузащитник «Сан-Паулу» в ближайшее трансферное окно может перебраться в «Зенит». Об этом сообщил агент футболиста Андре Кьюри.

Не исключаю, что зимой Нестор может перейти в «Зенит». Это возможно, но о конкретике рано говорить.

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу». Его контракт с клубом истекает зимой 2028 года. В текущем сезоне на счету бразильца 54 игры, 2 гола, 8 голевых передач и 14 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в 7 миллионов евро.