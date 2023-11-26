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Состав «Зенита» зимой может пополнить хавбек «Сан-Паулу»

сегодня, 13:22

Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор в ближайшее трансферное окно может перебраться в «Зенит». Об этом сообщил агент футболиста Андре Кьюри.

Не исключаю, что зимой Нестор может перейти в «Зенит». Это возможно, но о конкретике рано говорить.

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу». Его контракт с клубом истекает зимой 2028 года. В текущем сезоне на счету бразильца 54 игры, 2 гола, 8 голевых передач и 14 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в 7 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:20
надо брать, срочно ! )
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:11
ещё один Ду Кейрос
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:50
Кроме Бразилии Зенит больше никуда и не смотрит.
3hs7sca3b4c9
3hs7sca3b4c9
сегодня в 14:33
И что он будет делать в России?Европа -закрыта.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:27
Вместо Клаудиньо можно приобрести. Клаудиньо продать, а Нестора купить.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:58
А где воспитанники академии?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:55
Не исключаю ,что может и не пополнить !)
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