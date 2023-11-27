Нападающий «Ахмата» Конате намерен уйти из клуба

Нападающий «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате намерен покинуть грозненский клуб. Об этом заявил агент футболиста Дмитрий Селюк.
В данном случае далеко не всё решаю я. Важно понимать, что есть определённые сложности для иностранных клубов, потому что «Ахмат» — санкционный клуб. Европейские клубы не могут платить деньги «Ахмату». Не так всё просто, есть много нюансов.
Что касается желания самого Конате, то Мохамед хочет уйти из «Ахмата» за границу. Причём он готов уехать не только в Европу, чтобы «Ахмат» получил за него какие-то деньги.
Конате выступает за грозненцев с лета 2021 года. Его контракт заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне Конате сыграл 20 матчей и забил 7 мячей. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 2,5 миллиона евро.