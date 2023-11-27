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Ряд топ-клубов интересуются «бразильским Месси»

27 ноября 2023, 15:12

Полузащитником «Палмейраса» и сборной Бразилии до 17 лет Эстевао интересуются европейские топ-клубы. В их число входят «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Барселона». Наибольшую заинтересованность проявляют манкунианцы. Сумма отступных за 16-летнего бразильца составляет 52 миллиона фунтов.

Эстевао является воспитанником «Палмейраса». По манере игры его сравнивают с Лионелем Месси, из-за этого он получил прозвище Мессиньо. Бразилец ещё не принимал участия в матчах взрослой команды «Палмейраса». На молодёжном уровне он провёл 19 игр, забил 2 мяча и отметился голевой передачей. Также Эстевао сыграл 5 матчей на чемпионате мира для игроков до 17 лет, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
27 ноября в 20:16, ред.
А как же Гарначо, папа Леонид, а мама Кристина,(Супербой какой-то получается) видел как вчера забил, а отпраздновал, вчера был день Матери)) Аргентинец играющий с отцом в сборной, а с матерью играл в клубе!
112910415
112910415
27 ноября в 16:26
ух, кому-то повезёт !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Варвар7 (раскрыть)
27 ноября в 16:17
Болгарин видимо голодает и сводит концы, с концами).
Варвар7
Варвар7 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
27 ноября в 16:10
Ну почему же - есть очень похожий болгарин...)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 ноября в 15:27
Все сравниваются с Месси и равняются на него. Почему нет казанского Рони? Бразильского Рони? Японского Рони? Все в одном экземпляре.
sihafazatron
sihafazatron
27 ноября в 15:13, ред.
Еще один Мессиньо))) Ему бы в БД, они там умеют раскрывать таких парней)
Гость
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