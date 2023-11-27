Ряд топ-клубов интересуются «бразильским Месси»

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27 ноября 2023, 15:12

Полузащитником «Палмейраса» и сборной Бразилии до 17 лет интересуются европейские топ-клубы. В их число входят «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Барселона». Наибольшую заинтересованность проявляют манкунианцы. Сумма отступных за 16-летнего бразильца составляет 52 миллиона фунтов.

Эстевао является воспитанником «Палмейраса». По манере игры его сравнивают с Лионелем Месси, из-за этого он получил прозвище Мессиньо. Бразилец ещё не принимал участия в матчах взрослой команды «Палмейраса». На молодёжном уровне он провёл 19 игр, забил 2 мяча и отметился голевой передачей. Также Эстевао сыграл 5 матчей на чемпионате мира для игроков до 17 лет, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.