Стали известны номинанты на премию «Первая пятёрка-2023»

Определены претенденты на получение XXI национальной премии «Первая пятёрка». Её вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшим молодым футболистам года в Российской Премьер-Лиге и женской Суперлиге.
В список на получение приза по итогам 2023 года вошли 16 игроков РПЛ: Виктор Александров («Пари НН»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал»), Артём Карпукас («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»).
Предлагаю наградить всех, а не только тех, кто войдёт в пятёрку "лучших ". Чтобы не обижались и в следующем сезоне бегали веселее и с огоньком в глазах. Иначе этот огонёк может запросто потухнуть.
Предлагаю наградить всех, а не только тех, кто войдёт в пятёрку "лучших ". Чтобы не обижались и в следующем сезоне бегали веселее и с огоньком в глазах. Иначе этот огонёк может запросто потухнуть.