Стали известны номинанты на премию «Первая пятёрка-2023»

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сегодня, 11:49

Определены претенденты на получение XXI национальной премии «Первая пятёрка». Её вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшим молодым футболистам года в Российской Премьер-Лиге и женской Суперлиге.