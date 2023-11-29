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Стали известны номинанты на премию «Первая пятёрка-2023»

сегодня, 11:49

Определены претенденты на получение XXI национальной премии «Первая пятёрка». Её вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшим молодым футболистам года в Российской Премьер-Лиге и женской Суперлиге.

В список на получение приза по итогам 2023 года вошли 16 игроков РПЛ: Виктор Александров («Пари НН»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал»), Артём Карпукас («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:37, ред.
Для меня все эти номинанты на одно лицо. Как те, что из ларца. Все, как один, бегают, стараются, иногда что-то могут показать из всего арсенала футбола... Но только иногда и по большим праздникам. По каким критериям их будут выбирать, одному РФС известно.
Предлагаю наградить всех, а не только тех, кто войдёт в пятёрку "лучших ". Чтобы не обижались и в следующем сезоне бегали веселее и с огоньком в глазах. Иначе этот огонёк может запросто потухнуть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:09
Коротко. Денисов - смешно! Салтыков - реально!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 12:16
Кривцов, Салтыков, Тюкавин и Карпукас как кажется фавориты, но если выиграет кто-то другой не будет удивительно
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:01
Все достойные ребята , но думаю Константин Тюкавин выше
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:55
Я бы Дзюбе отдал: всё в супергероев играется и рукоблудит как подросток. ахаха
3buk9upkph77
3buk9upkph77
сегодня в 11:54
Поздравляю всех претендентов на получение национальной премии «Первая пятерка»! Вы все показали замечательные результаты в этом году и заслуживаете признания. Желаю каждому из вас стать победителем и получить этот престижный приз. Удачи вам на пути к победе и пусть сильнейший выявится на основе заслуг, а не удачи!
Гость
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