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Куарежма: «Я бы выиграл „Золотой мяч“, если бы добился успеха в „Барсе“»

вчера, 15:44

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма считает, что мог бы выиграть «Золотой мяч», если бы успешно выступал за «Барселону».

«Порту» – великий клуб, но за «Барселону» мечтает выступать любой футболист. Для меня было гордостью играть за оба клуба, но играть в «Барселоне» было моей мечтой.

Одно из моих самых больших сожалений — это то, что я не смог добиться успеха в «Барселоне». Если у меня это получилось, как это вышло в «Порту», я бы смог выиграть «Золотой мяч».

Куарежма выступал за «Барселону» с 2003 по 2004 год.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:52
Никогда не смог бы, даже в виртуальном футболе.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:36
Сам похерил свою карьеру. А ведь считался талантливее Роналду в свое время.
112910415
112910415
вчера в 16:21
я бы, возможно, тоже ...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:06
Наивный. Сколько бы ты успеха не добился и как бы круто не играл фифа все равно подарит зм гному. Иньеста, Хави и Неймар не дадут соврать!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:57
Куарежма: «Я бы выиграл „Золотой мяч" - если б меня научили как...")))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:56
Ну вот это выражение, "Если бы" , меняет всю историю !
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:55
Не стал он в Барсе новым Фигу. И в Интере себя не проявил, получив Золотой унитаз, и в Челси. Только в Порту зашибись играл.
Гость
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