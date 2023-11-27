Куарежма: «Я бы выиграл „Золотой мяч“, если бы добился успеха в „Барсе“»

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма считает, что мог бы выиграть «Золотой мяч», если бы успешно выступал за «Барселону».
«Порту» – великий клуб, но за «Барселону» мечтает выступать любой футболист. Для меня было гордостью играть за оба клуба, но играть в «Барселоне» было моей мечтой.
Одно из моих самых больших сожалений — это то, что я не смог добиться успеха в «Барселоне». Если у меня это получилось, как это вышло в «Порту», я бы смог выиграть «Золотой мяч».
Куарежма выступал за «Барселону» с 2003 по 2004 год.