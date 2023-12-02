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«Арсенал» одержал победу над «Вулверхэмптоном»

сегодня, 20:04
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Арсенал» выиграл у «Вулверхэмптона» в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги (2:1).

На 6-й минуте Букайо Сака открыл счёт. Мартин Эдегор на 13-й удвоил преимущество лондонцев. Матеус Кунья на 86-й забил единственный гол в составе гостей.

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, команда набрала 33 очка. «Вулверхэмптон» находится на 13-й строчке с 15 баллами.

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Стадион «Эмирейтс»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Арсенал» в соцсети «X»
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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 21:00
Всё так и должно было быть. Я поверил в Арсенал.)
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 20:38
Как никогда хочется пожелать Арсеналу чемпионство в этом сезоне. Удачи.
Тристан
Тристан
сегодня в 20:21
Как то давеча я высказывался, что Рамсдейл повторяет одни и те же ошибки, никакого прогресса и работы над ошибками. К сожалению, с Зинченко та же картина. В прошлом сезоне его такая же результативная ошибка в игре с Ливерпулем принесла команде Клоппа ничью, а Арсеналу первые потери из гандикапа в 9 очковый отрыв от МС, в итоге мы потеряли первое место. Неужели трудно донести до него, что в своей штрафной катают мяч либо дегенераты, либо засланцы.
ars14
ars14 ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 20:20
Ну раз сам васек так говорит, то конечно не попадет))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:17
Ну что пушкари, с победой нас! Концовка правда выдалась валидольной, но спасибо парням что до стояли! Команда выдала сильный первый тайм, в котором могли снимать все вопросы о победители матча, но забив два быстрых гола успокоились. Во втором тайме вышли играть на удержание счета и чуть было не поплатились за это! Нет у команды инстинкта убийцы, что при Венгере небыло, что при Артете.
Волкам удачи в следующих матчах, они еще больше нашего страдают от VAR в этом сезоне. Думаю зимой прикупят игроков для обоймы и прибавят в игре.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:17
Всё очень хорошо начиналось для Арсенала, быстрые два гола,
уже намекали на победу с крупным счётом, но рано успокоились оружейники,
а волки показали свои клыки и были даже близки к тому, чтобы свести матч в ничью.
Тем не менее, Арсенал набирает очередные 3 очка и продолжает возглавлять
турнирную таблицу.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:13
Арсенал не попадет в топ-4
shlomo
shlomo
сегодня в 20:10
Ну что, во втором тайме Арсенал сыграл по счёту. Команда Артеты контролировала ситуацию на поле, но забить свой третий гол и окончательно успокоить волков так и не сумела. А вот гости в концовке всё-таки сократили разницу в счёту до минимума и вернули интригу. Нервной получилась концовка для Арсенала, но хозяева всё-таки сохранили победный счёт и одержали очередную победу. Теперь у канониров 33 очка.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 20:08
Должна была быть ничья, но увы! К сожалению!
Гость
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