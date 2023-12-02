«Арсенал» одержал победу над «Вулверхэмптоном»

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сегодня, 20:04

«Арсенал» выиграл у «Вулверхэмптона» в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги (2:1).

На 6-й минуте Букайо Сака открыл счёт. Мартин Эдегор на 13-й удвоил преимущество лондонцев. Матеус Кунья на 86-й забил единственный гол в составе гостей.

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, команда набрала 33 очка. «Вулверхэмптон» находится на 13-й строчке с 15 баллами.