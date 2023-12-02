«Арсенал» одержал победу над «Вулверхэмптоном»

«Арсенал» выиграл у «Вулверхэмптона» в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги (2:1).
На 6-й минуте Букайо Сака открыл счёт. Мартин Эдегор на 13-й удвоил преимущество лондонцев. Матеус Кунья на 86-й забил единственный гол в составе гостей.
«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, команда набрала 33 очка. «Вулверхэмптон» находится на 13-й строчке с 15 баллами.
уже намекали на победу с крупным счётом, но рано успокоились оружейники,
а волки показали свои клыки и были даже близки к тому, чтобы свести матч в ничью.
Тем не менее, Арсенал набирает очередные 3 очка и продолжает возглавлять
турнирную таблицу.
уже намекали на победу с крупным счётом, но рано успокоились оружейники,
а волки показали свои клыки и были даже близки к тому, чтобы свести матч в ничью.
Тем не менее, Арсенал набирает очередные 3 очка и продолжает возглавлять
турнирную таблицу.
Волкам удачи в следующих матчах, они еще больше нашего страдают от VAR в этом сезоне. Думаю зимой прикупят игроков для обоймы и прибавят в игре.
Волкам удачи в следующих матчах, они еще больше нашего страдают от VAR в этом сезоне. Думаю зимой прикупят игроков для обоймы и прибавят в игре.