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«Факел» и «Балтика» голов не забили

сегодня, 15:55
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в 17-м туре РПЛ (0:0).

В следующем туре воронежцы встретятся с «Динамо», балтийцы сразятся с «Рубином».

После матча «Факел» идет на 11-м месте (20 очков), «Балтика» находится на 14-й позиции (13 баллов).

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 18:36
Поле в Калининграде от поля в Воронеже отличается тем, что в Воронеже каждый матч в непогоду или после непогоды поле в ужасном состоянии. Если в Калининграде разок было грязно и снег лежал, это не значит, что там плохой газон. В Воронеже газон плохой, а не снег, не надо сравнивать мягкое с зеленым, это несравнимо. Я не город критикую, Воронеж - прекрасный город, Факел - хорошая команда. Я критикую элемент коррупции. Газон это фигуры из земли и травы, чаще квадратные 2х2 метра, иногда прямоугольные. Там не сажают отдельно каждый кустик, каждую травинку. Один день нужен, чтобы бригада рабочих сняла сотню элементов газона и еще день нужен положить новые. Плюс день на разметку поля. Ни Факел, ни Сочи этого не делают только лишь для того, чтобы руководство набивало себе карманы. Если ты защищаешь коррупционеров, я тебе соболезную
Хиромант
Хиромант ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 18:27
- То есть против поля в Калининграде, где были сугробы, и не было видно ни разметки поля, ни даже мяча - ты не возражаешь! А против поля в Воронеже, которое всю ночь очищали от снега, чтобы игрокам было видно где, что, и чего - ты целую статью "забабахал"! Чем тебе лично Воронеж не угодил? Твой -то город НИКТО грязью не поливал...
ABir
ABir
сегодня в 17:41
В Воронеже не умеют делать газон, у них лучший в мире чернозем, воткни сухую палку, она прорастет
b5aftx2ua6kd
b5aftx2ua6kd
сегодня в 17:29
Вполне ожидаемый итог получился в этом матче
112910415
112910415
сегодня в 17:24
но поляна, конечно, не впечатляет
ssspartak
ssspartak
сегодня в 17:11
Ожидаемо. Обе команды одной ногой в отпуске, погода дрянь, проигрывать никто не хотел. Закономерная ничья, жаль голов не забили только.
47hunrs9t44n
47hunrs9t44n ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 17:10
    112910415
    112910415
    сегодня в 16:41
    от факела ждали бОльшего
    vova505
    vova505
    сегодня в 16:33
    И за это спасибо!
    Не проиграли уже хорошо
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 16:32
    Не футбол, а унылое зрелище, гладиаторы и то выступали в лучших условиях))).
    Счёт закономерен, Жаль СНИ. Удачи в Казани.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 16:28, ред.
    Девятый выезд Балтики, или вылет(кому, как нравится) на гостевую игру и вновь без победы, но и ничья в поединке с одним из главных конкурентов за "место под солнцем"(РПЛ) можно расценивать, как положительный результат. Тем более весной, когда могут прибегнуть к дополнительным показателям при окончательном распределении мест эта ничья может оказаться ключевой, потому как дома Балтика обыграла Факел 2:1, но очковый запас воронежцев пока позволяет им не думать об этом. На повестке дня заключительный тур и в гости приедет московское Динамо с огромным желанием наконец-то обыграть Факел, который в последние годы не проигрывает москвичам больше двадцати лет. Справедливости ради надо сказать, что за этот период между этими соперниками было всего пять встреч, две ничьи и три победы за Воронежем. Болейте за своих, а не против чужих!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 16:28
    Ожидаемый результат и без сюрпризов.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ FCLL (раскрыть)
    сегодня в 16:26, ред.
    Руководство Факела в целом и руководство стадиона Пищевик в частности. Почему Оренбург может постелить один раз газон, за которым особый уход не нужен, синтетику, а эти стелят чистейший чернозем? Объясняю на пальцах: РАСПИЛЫ И ОТКАТЫ. Это как с асфальтом. Намного дешевле постелить хороший газон и просто обслуживать, но тут же не придется выделять большие суммы на его "ремонт". А если большие суммы не выделять, то что? Правильно, освоить эти суммы не получится, понимаете? Кто виноват? Руководство клуба. Либо в освоении, либо в том, что не пресекают освоение средств.

    Еще большой вопрос, а стадион полностью частный или государственный? Не наши ли с вами налоги там распиливают и осваивают?

    Добавлю. Везде все в коричневой органической субстанции у нас в стране только лишь потому, что есть потоки денег, которые надо осваивать. Отремонтируй дорогу хорошо и ты не получишь деньги на ее ремонт. Сделай плохо и получай большие суммы ежегодно
    dеigandre
    dеigandre
    сегодня в 16:19
    Это не футбол. Просто каждый футболист сразу пинал мяч посильнее и подальше. Позор! Для чего вообще держать такие команды и тратить на них бюджетные деньги??? Еще и люди платят за просмотр вот «этого».
    FCLL
    FCLL ответ TheBoLt (раскрыть)
    сегодня в 16:18
    А кто виноват, что в Воронеже да и во многих городах нет нормального стадиона....в богатейшей стране....?????
    North West
    North West
    сегодня в 16:05
    Я как будто посмотрел матч пердива середины нулевых годов) Ну а у Балтики по прежнему ноль побед на выезде...Если у Рубина не выиграем, то Игнашевича скорее всего уволят.
    Athletic Club de Bilbao
    Athletic Club de Bilbao
    сегодня в 16:02
    Они там что без ворот в футбол играли?
    TheBoLt
    TheBoLt
    сегодня в 16:01
    Мерзкое поле, мерзкая погода, мерзкий матч. Унылейшее зрелище, грязь и фолы. Команды не наиграли ни на что, только вспотели и измазались грязью. РФС пора задуматься о лицензии стадиона в Воронеже, ТАКОЕ даже в ФНЛ нельзя допускать. Показательно лишите Факел домашнего стадиона, если за зиму не уложат идеальный газон. Нейтральное поле на выбор им дайте, тот же Волгоград рядом. Даже синтетика лучше грязи, Оренбург - лучший пример. Могу поспорить, что они за неделю уложат новый газон и подадут апелляцию на решение о нейтральном стадионе. С Сочи такая же история, пусть у Кубани арендуют, там и то лучше состояние поля. У Галицкого арендовать им денег не хватит, такой стадион обслужить

    Сегодня команд не было видно. Сегодня вничью сыграло Поле против Поля 0:0.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 16:00
    Ничья в гостях для Балтики не плохой результат на данный момент.
    Гость
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