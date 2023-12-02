«Факел» и «Балтика» голов не забили

1701521724

сегодня, 15:55

«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в 17-м туре РПЛ (0:0).

В следующем туре воронежцы встретятся с «Динамо», балтийцы сразятся с «Рубином».

После матча «Факел» идет на 11-м месте (20 очков), «Балтика» находится на 14-й позиции (13 баллов).