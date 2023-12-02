«Факел» и «Балтика» голов не забили

«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в 17-м туре РПЛ (0:0).
В следующем туре воронежцы встретятся с «Динамо», балтийцы сразятся с «Рубином».
После матча «Факел» идет на 11-м месте (20 очков), «Балтика» находится на 14-й позиции (13 баллов).
«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в 17-м туре РПЛ (0:0).
В следующем туре воронежцы встретятся с «Динамо», балтийцы сразятся с «Рубином».
После матча «Факел» идет на 11-м месте (20 очков), «Балтика» находится на 14-й позиции (13 баллов).
Сегодня команд не было видно. Сегодня вничью сыграло Поле против Поля 0:0.
Сегодня команд не было видно. Сегодня вничью сыграло Поле против Поля 0:0.
Еще большой вопрос, а стадион полностью частный или государственный? Не наши ли с вами налоги там распиливают и осваивают?
Добавлю. Везде все в коричневой органической субстанции у нас в стране только лишь потому, что есть потоки денег, которые надо осваивать. Отремонтируй дорогу хорошо и ты не получишь деньги на ее ремонт. Сделай плохо и получай большие суммы ежегодно
Еще большой вопрос, а стадион полностью частный или государственный? Не наши ли с вами налоги там распиливают и осваивают?
Добавлю. Везде все в коричневой органической субстанции у нас в стране только лишь потому, что есть потоки денег, которые надо осваивать. Отремонтируй дорогу хорошо и ты не получишь деньги на ее ремонт. Сделай плохо и получай большие суммы ежегодно