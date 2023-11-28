«Акрон» хочет пригласить иностранного тренера

«Акрон» собирается пригласить иностранного специалиста на пост главного тренера команды.
Ранее клуб покинул Евгений Калешин.
Команда идет на 3-м месте в Первой лиге.
«Акрон» собирается пригласить иностранного специалиста на пост главного тренера команды.
Ранее клуб покинул Евгений Калешин.
Команда идет на 3-м месте в Первой лиге.
Ну какой нормальный тренер поедет сейчас в Россию, да ещё в первую лигу?
Сейчас даже в РПЛ сложно будет пригласить тренера легионера, а тут первая лига и Акрон 2018 года выпуска.
Наверное Карло Анчалотти сошёл с ума разорвёт контракт с Реалом и рванёт в Тальятти, возможно Карло даже фанат соотечествиника Пальмиро Тольятти в честь кого назван город.
Ну какой нормальный тренер поедет сейчас в Россию, да ещё в первую лигу?
Сейчас даже в РПЛ сложно будет пригласить тренера легионера, а тут первая лига и Акрон 2018 года выпуска.
Наверное Карло Анчалотти сошёл с ума разорвёт контракт с Реалом и рванёт в Тальятти, возможно Карло даже фанат соотечествиника Пальмиро Тольятти в честь кого назван город.