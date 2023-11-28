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«Акрон» хочет пригласить иностранного тренера

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Naherger
Naherger
вчера в 21:35
Калешин,уверен,без работы не останется. А вот перспективы Акрона теперь туманны...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:38
Вот это запрещать надо, в ФНЛ и ниже только свои должны тренировать.
63u7r2nfp93q
63u7r2nfp93q
вчера в 19:27
Вряд-ли иностранный будет лучше предыдущего отечественного
Байкал-38.
Байкал-38. ответ w653uqvu2886 (раскрыть)
вчера в 19:10, ред.
В Торпедо тоже раньше так думали и пригласили какого-то неадеквата.
Ну какой нормальный тренер поедет сейчас в Россию, да ещё в первую лигу?
Сейчас даже в РПЛ сложно будет пригласить тренера легионера, а тут первая лига и Акрон 2018 года выпуска.
Наверное Карло Анчалотти сошёл с ума разорвёт контракт с Реалом и рванёт в Тальятти, возможно Карло даже фанат соотечествиника Пальмиро Тольятти в честь кого назван город.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:46
Божевич?
w653uqvu2886
w653uqvu2886
вчера в 18:13
Приглашение иностранного тренера может привнести новые идеи и методы работы, а также опыт, необходимый для повышения уровня игры и спортивных результатов “Акрона”. Это решение может вызвать интерес у болельщиков и привлечь внимание к клубу на российской и международной арене."
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:57
Видно руководство считает , что иностранный специалист будет посговорчивее.
Гость
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