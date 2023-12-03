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Тюкавин: «Зарплату по новому контракту ждать аж до конца месяца»

сегодня, 10:22

Нападающий Константин Тюкавин высказался о продлении контракта с «Динамо».

Почему так долго шли переговоры? Это непростое соглашение. Первое общение еще было в мае, и в пятницу мы наконец договорись с «Динамо» и подписали контракт на четыре года. Этого ждали все!

Задумывался ли о крупной покупке после подписания контракта? Нет. Новому контракту пока только день. Зарплата еще не приходила, а ждать ее еще до конца месяца, ха-ха! Поэтому пока не думал о какой-то крупной покупке — буду делать все по мере поступления.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:50
Думаю, что тот, кто задал этот вопрос, пошутил. А Тюкавин также ответил в шутливой форме. Посмеялись и разошлись. Не надо принимать этот диалог всерьёз.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:24
Да чего там эти изверги совсем что ль с катушек слетели...???
Чего нибудь человеческое то осталось у них...??
Игрок с графиком работы полтора часа в неделю должен целый уикенд без крупных покупок сидеть...
Гнать в шею таких работодателей...!!!
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:10
А разве нормально, когда молодые динамовцы, еще не знающие жизни и истории клубов, и клубных взаимоотношений делают глупейшие заявления, типа: "Никогда не перейду в Зенит- даже за мешок денег"! Или: "Ненавижу красный цвет, потому что- это Спартак"! Разве это нормально? Ведь понятно же, кто, их всему этому учит. А всё от того, что молодняк динамовский не знает историю соперников, причем легендарных, знаменитых...

И больше всего меня бесит, нынешнее понятие "воспитанник ДИНАМО"! kобелев тоже был воспитанником ДИНАМО, но поиграв пару лет в клубе, решил, что пора переходить в Спартак и ныл всё время- просился к Романцеву, а в результате- перешел в Зенит... А еще через много лет похоронил свой родной клуб- отправив его собственноручно в ФНЛ. Вот и вся любовь, к якобы родному клубу...

Замечательный советский комментатор В.Перетурин, болельщик ДИНАМО- НИКОГДА не делил соперников на своих и чужих, относился ко всем с Уважением, а к Спартаку, и не скрывал своей симпатии!
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 12:45
Бедняга. Как дотянет? Надо марафон по сбору средств для него провести
4658ybnzqfjb
4658ybnzqfjb
сегодня в 12:22
Да, футболистам порой бывает непросто справиться с финансовыми вопросами.
Capral
Capral
сегодня в 12:08
Совсем даже не удивлен, ведь Захарян, сразу, после своей первой заоблачной зарплаты хвастал куда потратил деньги- папе машину, дяде квартиру и дальше по списку...
В этом вся суть современного российского футбола и буржуазного в целом.

Миша Гершкович, когда-то, в далёком 1977г., как лучший игрок финала кубка страны получил велосипед. Вот и делайте выводы, коллеги, почему я не доверяю лживости, всех высокопарных и громких слов нынешних футболистов.

Поэтому, когда я слышу сквозящую, и пережеванную фразу "кровинушка динамовская" - меня передёргивает всего! Давно уже нет ничего динамовского и прежде всего в нашем руководстве.

Всем желаю Здравствовать!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:36
Ох нелегка доля российского футболиста - перебиваются бедолаги от получки до получки...)
112910415
112910415
сегодня в 11:28
трудновато живётся ему
idres
idres
сегодня в 11:06
Непонятно зачем такие вопросы задают журналисты....а коте нужно было бы по другому ответить.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:04
Особым умом наши футболисты не отличались.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:43
Всё о деньгах. Не о том, что счастлив быть в Динамо, а о зарплате и покупках которые, к сожалению, можно сделать аж в конце месяца.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:32
Ответ весьма неумного молодого человека. Одно слово футболист
Futurista
Futurista
сегодня в 10:30
Денег остался последний мешок...хлеба нет...масло приходится намазывать прямо на колбасу...Костя держись...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:29
С его деньгами крупные покупки можно было делать и со старой зарплатой.
YNWA
YNWA
сегодня в 10:28
Прикинь Костя, мне тоже ждать, аж до 22 декабря.
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