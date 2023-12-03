Тюкавин: «Зарплату по новому контракту ждать аж до конца месяца»

Нападающий Константин Тюкавин высказался о продлении контракта с «Динамо».
Почему так долго шли переговоры? Это непростое соглашение. Первое общение еще было в мае, и в пятницу мы наконец договорись с «Динамо» и подписали контракт на четыре года. Этого ждали все!
Задумывался ли о крупной покупке после подписания контракта? Нет. Новому контракту пока только день. Зарплата еще не приходила, а ждать ее еще до конца месяца, ха-ха! Поэтому пока не думал о какой-то крупной покупке — буду делать все по мере поступления.
В этом вся суть современного российского футбола и буржуазного в целом.
Миша Гершкович, когда-то, в далёком 1977г., как лучший игрок финала кубка страны получил велосипед. Вот и делайте выводы, коллеги, почему я не доверяю лживости, всех высокопарных и громких слов нынешних футболистов.
Поэтому, когда я слышу сквозящую, и пережеванную фразу "кровинушка динамовская" - меня передёргивает всего! Давно уже нет ничего динамовского и прежде всего в нашем руководстве.
Всем желаю Здравствовать!
В этом вся суть современного российского футбола и буржуазного в целом.
Миша Гершкович, когда-то, в далёком 1977г., как лучший игрок финала кубка страны получил велосипед. Вот и делайте выводы, коллеги, почему я не доверяю лживости, всех высокопарных и громких слов нынешних футболистов.
Поэтому, когда я слышу сквозящую, и пережеванную фразу "кровинушка динамовская" - меня передёргивает всего! Давно уже нет ничего динамовского и прежде всего в нашем руководстве.
Всем желаю Здравствовать!
И больше всего меня бесит, нынешнее понятие "воспитанник ДИНАМО"! kобелев тоже был воспитанником ДИНАМО, но поиграв пару лет в клубе, решил, что пора переходить в Спартак и ныл всё время- просился к Романцеву, а в результате- перешел в Зенит... А еще через много лет похоронил свой родной клуб- отправив его собственноручно в ФНЛ. Вот и вся любовь, к якобы родному клубу...
Замечательный советский комментатор В.Перетурин, болельщик ДИНАМО- НИКОГДА не делил соперников на своих и чужих, относился ко всем с Уважением, а к Спартаку, и не скрывал своей симпатии!
И больше всего меня бесит, нынешнее понятие "воспитанник ДИНАМО"! kобелев тоже был воспитанником ДИНАМО, но поиграв пару лет в клубе, решил, что пора переходить в Спартак и ныл всё время- просился к Романцеву, а в результате- перешел в Зенит... А еще через много лет похоронил свой родной клуб- отправив его собственноручно в ФНЛ. Вот и вся любовь, к якобы родному клубу...
Замечательный советский комментатор В.Перетурин, болельщик ДИНАМО- НИКОГДА не делил соперников на своих и чужих, относился ко всем с Уважением, а к Спартаку, и не скрывал своей симпатии!