Тюкавин: «Зарплату по новому контракту ждать аж до конца месяца»

Нападающий высказался о продлении контракта с «Динамо».

Почему так долго шли переговоры? Это непростое соглашение. Первое общение еще было в мае, и в пятницу мы наконец договорись с «Динамо» и подписали контракт на четыре года. Этого ждали все!

Задумывался ли о крупной покупке после подписания контракта? Нет. Новому контракту пока только день. Зарплата еще не приходила, а ждать ее еще до конца месяца, ха-ха! Поэтому пока не думал о какой-то крупной покупке — буду делать все по мере поступления.