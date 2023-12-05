Алаев заявил, что в РПЛ придут к тому, что судьи будут общаться после игр

Президент РПЛ сообщил, что в лиге придут к тому, что судьи будут давать интервью после игр.

Я обещал не комментировать судейство до конца первой части чемпионата. Но с учётом того, что это не совсем про судейство и качество его работы, поэтому прокомментирую. Не один раз я эту тему поднимал. Абсолютно уверен, что мы придём к тому, что судьи будут более открытыми и будут давать комментарии на те или иные темы. То есть я убеждён, что мы к этому придём, и чем раньше мы это сделаем — тем лучше. Конечно же, они такая же часть игры, как и футболисты, и болельщики, как и вы, пресса. И, конечно, всем интересно их мнение по тем или иным эпизодам. Много на эту тему было сказано, что есть запреты, есть практики. Но то, что я вижу из мировых практик, в том числе из АПЛ , Серии А, все идут к тому, что уже в эфир дают переговоры ВАР, разбирают сложные моменты, буквально в этот же день выкладывают решение, особенно это было в АПЛ . Поэтому сейчас у нас ситуация такая: мы немножко, может быть, консервативны, придерживаемся устоявшихся правил. Но ещё раз повторюсь, я убежден, что мы к этому придём, и это будет нормальной частью игры.