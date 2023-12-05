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Алаев заявил, что в РПЛ придут к тому, что судьи будут общаться после игр

сегодня, 13:31

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в лиге придут к тому, что судьи будут давать интервью после игр.

Я обещал не комментировать судейство до конца первой части чемпионата. Но с учётом того, что это не совсем про судейство и качество его работы, поэтому прокомментирую. Не один раз я эту тему поднимал. Абсолютно уверен, что мы придём к тому, что судьи будут более открытыми и будут давать комментарии на те или иные темы. То есть я убеждён, что мы к этому придём, и чем раньше мы это сделаем — тем лучше. Конечно же, они такая же часть игры, как и футболисты, и болельщики, как и вы, пресса. И, конечно, всем интересно их мнение по тем или иным эпизодам. Много на эту тему было сказано, что есть запреты, есть практики. Но то, что я вижу из мировых практик, в том числе из АПЛ, Серии А, все идут к тому, что уже в эфир дают переговоры ВАР, разбирают сложные моменты, буквально в этот же день выкладывают решение, особенно это было в АПЛ. Поэтому сейчас у нас ситуация такая: мы немножко, может быть, консервативны, придерживаемся устоявшихся правил. Но ещё раз повторюсь, я убежден, что мы к этому придём, и это будет нормальной частью игры.

Ранее Алаев подвёл итоги первой части РПЛ.

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6d5byzehqm78
6d5byzehqm78
сегодня в 14:07
Можно предположить, что интервью с судьями может помочь улучшить прозрачность и объективность судейства, а также предоставить возможность для обсуждения спорных моментов и решений.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:47
Вот это будет шоу... даже пока трудно представить что там будет твориться.
112910415
112910415
сегодня в 13:37
это должно оживить околофутбольную жизнь
Гость
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