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На следующей неделе могут объявить о покупке Рэтклиффом акций МЮ

сегодня, 13:57

Британский миллиардер Джим Рэтклифф близок к покупке доли в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, скорее всего, о сделке по приобретению 25% акций клуба будет объявлено в начале следующей недели. Ожидается, что Ineos Group (компания, принадлежащая Рэтклиффу) заплатит около 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, а также получит большие возможности по управлению футбольными операциями.

В октябре свою заявку отозвал катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 14:11
Индепендент — весомый источник!
Я, конечно, не сторонник Рэтклиффа, но в клубе нужны срочные реформы. Классные до перехода в Юнайтед игроки раз за разом становятся унылыми бесполезностями, и виной этому не только тренеры. Всё в управлении требуется корректировать или попросту менять. Одним из главных пагубных факторов для угасания игроков в МЮ я бы назвал неоправданно высокие зарплаты, которые сразу же получают новички при подписании контракта. Взять того же Марса, который рубит более 200к стерлов в неделю. Ну как это это можно объяснить получающему в 2 раза меньше Бруно, который работы делает на траве в несколько раз больше, приносит пользу на матчах, забивает голы, и при этом должен держать свою мотивацию на самом высоком уровне?! Понятно, что в последнее время он выглядит статистом. Короче, нужны перемены. Думаю, с Рэтклиффом они придут и наконец-то обновят хотя бы спортзал до современных норм.
nmhah6d7pgwf
nmhah6d7pgwf
сегодня в 14:01
Это может принести “Манчестеру” новые инвестиции, возможности для развития и улучшения своей команды, а также усиление конкуренции на футбольной арене.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:00
Что изменится для нас? - посмотрим
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