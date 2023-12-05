На следующей неделе могут объявить о покупке Рэтклиффом акций МЮ

Британский миллиардер Джим Рэтклифф близок к покупке доли в «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, скорее всего, о сделке по приобретению 25% акций клуба будет объявлено в начале следующей недели. Ожидается, что Ineos Group (компания, принадлежащая Рэтклиффу) заплатит около 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, а также получит большие возможности по управлению футбольными операциями.
В октябре свою заявку отозвал катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани.
Я, конечно, не сторонник Рэтклиффа, но в клубе нужны срочные реформы. Классные до перехода в Юнайтед игроки раз за разом становятся унылыми бесполезностями, и виной этому не только тренеры. Всё в управлении требуется корректировать или попросту менять. Одним из главных пагубных факторов для угасания игроков в МЮ я бы назвал неоправданно высокие зарплаты, которые сразу же получают новички при подписании контракта. Взять того же Марса, который рубит более 200к стерлов в неделю. Ну как это это можно объяснить получающему в 2 раза меньше Бруно, который работы делает на траве в несколько раз больше, приносит пользу на матчах, забивает голы, и при этом должен держать свою мотивацию на самом высоком уровне?! Понятно, что в последнее время он выглядит статистом. Короче, нужны перемены. Думаю, с Рэтклиффом они придут и наконец-то обновят хотя бы спортзал до современных норм.
Я, конечно, не сторонник Рэтклиффа, но в клубе нужны срочные реформы. Классные до перехода в Юнайтед игроки раз за разом становятся унылыми бесполезностями, и виной этому не только тренеры. Всё в управлении требуется корректировать или попросту менять. Одним из главных пагубных факторов для угасания игроков в МЮ я бы назвал неоправданно высокие зарплаты, которые сразу же получают новички при подписании контракта. Взять того же Марса, который рубит более 200к стерлов в неделю. Ну как это это можно объяснить получающему в 2 раза меньше Бруно, который работы делает на траве в несколько раз больше, приносит пользу на матчах, забивает голы, и при этом должен держать свою мотивацию на самом высоком уровне?! Понятно, что в последнее время он выглядит статистом. Короче, нужны перемены. Думаю, с Рэтклиффом они придут и наконец-то обновят хотя бы спортзал до современных норм.