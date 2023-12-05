На следующей неделе могут объявить о покупке Рэтклиффом акций МЮ

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сегодня, 13:57

Британский миллиардер Джим Рэтклифф близок к покупке доли в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, скорее всего, о сделке по приобретению 25% акций клуба будет объявлено в начале следующей недели. Ожидается, что Ineos Group (компания, принадлежащая Рэтклиффу) заплатит около 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, а также получит большие возможности по управлению футбольными операциями.

В октябре свою заявку отозвал катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани.