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Стали известны призовые для участников чемпионата Европы-2024

сегодня, 17:40

Исполнительный комитет УЕФА сегодня в Гамбурге утвердил систему распределения призовых для команд-участниц финального турнира чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Общая сумма — 331 млн евро.

За участие команды получат 9,25 млн. Бонус за победу составит 1 млн, за ничью — 500 тысяч. За выход в 1/8 финала плей-офф — 1,5 млн, в 1/4 — 2,5 млн, в полуфинал — 4 млн. Серебряный призёр заработает 5 млн, а чемпион — 8 млн. Максимальная сумма, которую может получить чемпион, составляет 28,25 млн.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:02, ред.
По сравнению с ЛЧ это вообще смешные призовые)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:44
Не так уж и много.
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