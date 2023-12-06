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«Зенит» не будет покупать вратаря в зимнее трансферное окно

сегодня, 17:53

«Зенит» в январе 2024 года не будет подписывать вратаря в дополнение к Михаилу Кержакову, Александру Васютину и Денису Адамову.

В СМИ появились слухи об интересе питерского клуба к голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву, но они не соответствуют действительности.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:36
Доброго Здоровья "Будёновец"!
Сто пудов "ИСТИНА"! Поэтому они и отказались от покупки Агкацева, потому что в Краснодаре есть ещё и Матвей Сафонов и значит по любому не удастся ослабить состав основного конкурента.)))
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:28
Главная цель Зенита, при покупке российских игроков, не собственное усиление, а ослабление соперников.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:25
Имея таких качественных полевых игроков, чемпиону нет необходимости покупать Агкацева, можно вполне обойтись имеющимися вратарями.
f39g9usdd847
f39g9usdd847
сегодня в 18:54
Дополнительные игроки не всегда необходимы, когда уже есть полноценный состав. Это может помочь сохранить баланс в команде и избежать перегрузки игроков.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 18:53
Зачем им такая куча вратарей!?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:42
Четвертый вратарь - это уже перебор.
rcq8u34py7zd
rcq8u34py7zd
сегодня в 18:08
У Зенита свои неплохие вратари, лучше уже нападающего
Гость
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