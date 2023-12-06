«Зенит» не будет покупать вратаря в зимнее трансферное окно

«Зенит» в январе 2024 года не будет подписывать вратаря в дополнение к Михаилу Кержакову, Александру Васютину и Денису Адамову.
В СМИ появились слухи об интересе питерского клуба к голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву, но они не соответствуют действительности.
Сто пудов "ИСТИНА"! Поэтому они и отказались от покупки Агкацева, потому что в Краснодаре есть ещё и Матвей Сафонов и значит по любому не удастся ослабить состав основного конкурента.)))
Сто пудов "ИСТИНА"! Поэтому они и отказались от покупки Агкацева, потому что в Краснодаре есть ещё и Матвей Сафонов и значит по любому не удастся ослабить состав основного конкурента.)))