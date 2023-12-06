«Зенит» намерен сохранить всех ключевых легионеров

Во время зимней паузы в РПЛ «Зенит» не собирается продавать никого из своих ключевых легионеров.
Задачей питерского клуба на этот сезон является завоевание чемпионского титула и Кубка России. Для её выполнения, как считают в «Зените», в команде должны остаться Нуралы Алип, Дуглас Санстос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо и Матео Кассьерра.
зенитовским стилем, атакой,хавами, нападением, даже на игру без
мяча было приятно смотреть, а теперь "бразильское танго"...!!!
зенитовским стилем, атакой,хавами, нападением, даже на игру без
мяча было приятно смотреть, а теперь "бразильское танго"...!!!