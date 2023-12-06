«Зенит» намерен сохранить всех ключевых легионеров

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сегодня, 17:20

Во время зимней паузы в РПЛ «Зенит» не собирается продавать никого из своих ключевых легионеров.

Задачей питерского клуба на этот сезон является завоевание чемпионского титула и Кубка России. Для её выполнения, как считают в «Зените», в команде должны остаться , , , , и .