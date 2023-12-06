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«Зенит» намерен сохранить всех ключевых легионеров

сегодня, 17:20

Во время зимней паузы в РПЛ «Зенит» не собирается продавать никого из своих ключевых легионеров.

Задачей питерского клуба на этот сезон является завоевание чемпионского титула и Кубка России. Для её выполнения, как считают в «Зените», в команде должны остаться Нуралы Алип, Дуглас Санстос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо и Матео Кассьерра.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 18:55
...по мне Зенит это Аршавин, Анюков, Зарянов Костя, Файзулин,Малофеев,Денисов....какая КОМАНДИЩА была, со своим
зенитовским стилем, атакой,хавами, нападением, даже на игру без
мяча было приятно смотреть, а теперь "бразильское танго"...!!!
112910415
112910415
сегодня в 17:58
иначе не стать же чемпионами
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:54
Ну куда же вы без них, с одним пиджаком !)
bnqx583n5a5x
bnqx583n5a5x
сегодня в 17:54
Благо народного газа хватит бомжам для их безбедного содержания
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 17:43
Если и продавать , то за хорошие деньги и только за рубеж. Нечего прямых конкурентов усиливать.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:37
Если не начнуть требовать новых контрактов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:30
Набрали, как соленых огурцов в бочке теперь морщатся. А куда ещё 7 душ? Родригао, Изидор, Марио и другие? Видимо пердив усиливать?
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 17:23
Так это почти вся команда.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:22
Бразил точно надо оставить
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