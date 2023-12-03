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Карпин может получить от 2 до 4 матчей дисквалификации

сегодня, 18:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх матчей РПЛ.

После игры 17-го тура чемпионата России с ЦСКА в Москве, которая прошла в условиях сильного снегопада, специалист жёстко высказался в адрес людей, принимавших решение не переносить встречу.

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев», также к нему может быть применён штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

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Все комментарии
Viollator
Viollator
сегодня в 21:49
Главное, что бы отменили зимние игры, и в марте и ноябре
suiw
suiw
сегодня в 21:42
Этих чудаков , которые заставляют страдать игроков и болельщиков, ногами топтать надо
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ viv (раскрыть)
сегодня в 21:09, ред.
На неумную универсальную фразу "все играют в одинаковых условиях" отлично высказался кто то на соседней ветке...
"Давайте тогда и в лесу и в болоте играть..может кого засосёт в трясину"...
Футбол ли это...вот в чём вопрос...
Да и Карпин правильно сказал...всё по делу...

Не знаю как другие...я в морозных матчах узнаю просто счёт....сам зимний футбол не смотрю....
viv
viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:02, ред.
Это Россия, матч проходил в равных условиях для двух команд, и если Миллер набрал кучу бразильцев это его проблема. В России надо уметь играть не только под вашей крышей на стадионе в тепле, , а и в такую погоду как сегодня. Все играют и не ноют.
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ Саня Шумок (раскрыть)
сегодня в 20:02
Возможно для подстраховки. Но разбушевался он и наговорил на удаление уже после игры и конечно из-за проигрыша. Пора в Эстонию , там тепло и снега не бывает.
viv
viv
сегодня в 19:59
За оскорбления должен ответить.
Саня Шумок
Саня Шумок ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 19:56
не надо врать..Карпин говорил, что футбола не может быть в такую погоду еще ДО матча.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:43
Игра была нормальной, хотя бы будет что вспомнить спустя много лет, как сейчас вспоминают игру ЦСКА со Спартаком в таких же условиях.Карпин бесится из за проигрыша и ведёт себя не подобающе главному тренеру, как дворовой пацан, шпана
ДСА
ДСА
сегодня в 19:21
Валера прав, надо переносить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:19
Юрий Сенатов 1Юрий Сенатов 1 34 / 283
Разбушевался горячий эстонский парень. Видимо пора его серьезно остудить.
Кстати игра смотрелась, несмотря н погоду, ясно, что с поправкой, но был футбол.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:17
Ты не прав. Поле было очень приличным. Во втором тайме вообще хорошим. А что касается температуры. то в Европе играют и при минусовой, лишь бы поле позволяло. Я думаю ты кривишь душой. Если бы Зенит выиграл, ты бы другое написал. Лучше скажи по какой причине у Зенит нет приличного вратаря со времен Малафеева?
kcz2834wpbe3
kcz2834wpbe3
сегодня в 19:11
Чиновники хорошо пристроились, даже их бездарные решения оказывается нельзя критиковать,ростовским фанам обязательно надо поддержать Валеру
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:04
Чувствую всеми клеточками тела, что главного тренера "Ростова" буквально всё раздражает в российском футболе. От заснеженных полей до решений арбитра. Всё.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:03
Нет у что.... при такой погоде запросто любой игрок может получить очень серьезную травму.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 18:52
Матч состоится при любой погоде.... Эх - были же времена
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 18:45
Карпин может получить от 2 до 4 матчей дисквалификации,до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев», также к нему может быть применён штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
______________________________________________________________________ Карпин:
112910415
112910415
сегодня в 18:37
тренера сборной обижают
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:35
Он никого не оскорблял...
Сказал правду - 2-4 матча...

Сейчас идёт матч Локо-Зенит...
Посмотрел сиё действо 4 минуты...Клаудиньо с красным носом....Кассьерру у которого только одна мечта ...быстрей бы в тёплую раздевалку....и переключил...

Реально не футбол...
Есть Хоккей с мячом на льду...есть Хоккей с мячом на траве....
Пора и футбол разделять...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:19
Валеру понять можно - подобрать в такой ситуации слова сложно (другие просто на ум не приходят).
Futurista
Futurista
сегодня в 18:16
Рождество на носу...Испания ждет)...
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