Карпин может получить от 2 до 4 матчей дисквалификации

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сегодня, 18:15

Главный тренер «Ростова» может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх матчей РПЛ .

После игры 17-го тура чемпионата России с ЦСКА в Москве, которая прошла в условиях сильного снегопада, специалист жёстко высказался в адрес людей, принимавших решение не переносить встречу.