Карпин может получить от 2 до 4 матчей дисквалификации

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх матчей РПЛ.
После игры 17-го тура чемпионата России с ЦСКА в Москве, которая прошла в условиях сильного снегопада, специалист жёстко высказался в адрес людей, принимавших решение не переносить встречу.
Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев», также к нему может быть применён штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
"Давайте тогда и в лесу и в болоте играть..может кого засосёт в трясину"...
Футбол ли это...вот в чём вопрос...
Да и Карпин правильно сказал...всё по делу...
Не знаю как другие...я в морозных матчах узнаю просто счёт....сам зимний футбол не смотрю....
"Давайте тогда и в лесу и в болоте играть..может кого засосёт в трясину"...
Футбол ли это...вот в чём вопрос...
Да и Карпин правильно сказал...всё по делу...
Не знаю как другие...я в морозных матчах узнаю просто счёт....сам зимний футбол не смотрю....
Разбушевался горячий эстонский парень. Видимо пора его серьезно остудить.
Кстати игра смотрелась, несмотря н погоду, ясно, что с поправкой, но был футбол.
Разбушевался горячий эстонский парень. Видимо пора его серьезно остудить.
Кстати игра смотрелась, несмотря н погоду, ясно, что с поправкой, но был футбол.
______________________________________________________________________ Карпин: https://www.youtube.com/watch?v=IrDQKX7bOgA
______________________________________________________________________ Карпин:
Сказал правду - 2-4 матча...
Сейчас идёт матч Локо-Зенит...
Посмотрел сиё действо 4 минуты...Клаудиньо с красным носом....Кассьерру у которого только одна мечта ...быстрей бы в тёплую раздевалку....и переключил...
Реально не футбол...
Есть Хоккей с мячом на льду...есть Хоккей с мячом на траве....
Пора и футбол разделять...
Сказал правду - 2-4 матча...
Сейчас идёт матч Локо-Зенит...
Посмотрел сиё действо 4 минуты...Клаудиньо с красным носом....Кассьерру у которого только одна мечта ...быстрей бы в тёплую раздевалку....и переключил...
Реально не футбол...
Есть Хоккей с мячом на льду...есть Хоккей с мячом на траве....
Пора и футбол разделять...