Обжаловать дисквалификацию Баринова невозможно

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сегодня, 21:44

Сегодня КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Локомотива» на два матча (один из них условно) за оскорбление арбитров матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

После объявления решения КДК появились сообщения, что Баринов может обжаловать свое наказание. На это невозможно.

Статья 79 дисциплинарного регламента РФС «Решения, которые не могут быть обжалованы» не дает футболисту такой возможности. В ней, в частности, говорится: