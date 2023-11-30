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Обжаловать дисквалификацию Баринова невозможно

сегодня, 21:44

Сегодня КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на два матча (один из них условно) за оскорбление арбитров матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

После объявления решения КДК появились сообщения, что Баринов может обжаловать свое наказание. На это невозможно.

Статья 79 дисциплинарного регламента РФС «Решения, которые не могут быть обжалованы» не дает футболисту такой возможности. В ней, в частности, говорится:

Решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, дисциплинарного органа федерации, дисциплинарного органа соревнования обжалуются в соответствующий юрисдикционный орган за исключением следующих решений:

1) о применении замечаний;

2) о применении дисквалификации до 2 матчей включительно или на срок менее 2 месяцев...

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h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:19
А я так хотел…
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