Абаскаль может быть дисквалифицирован на 4 матча

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вчера, 23:15

Главный тренер «Спартака» может быть отстранён на несколько матчей за толчок полузащитника «Ахмата» в игре 17-го тура РПЛ .

В первом тайме футболист грозненской команды побежал праздновать забитый на 34-й минуте гол Гамида Агаларова к скамейке соперника, совершив прыжок перед испанским специалистом. Наставник москвичей получил красную карточку, а футболист — жёлтую.

Главный арбитр встречи назвал причиной удаления агрессивное поведение и «физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша, №7) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры».