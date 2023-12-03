Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Абаскаль может быть дисквалифицирован на 4 матча

вчера, 23:15
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отстранён на несколько матчей за толчок полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в игре 17-го тура РПЛ.

В первом тайме футболист грозненской команды побежал праздновать забитый на 34-й минуте гол Гамида Агаларова к скамейке соперника, совершив прыжок перед испанским специалистом. Наставник москвичей получил красную карточку, а футболист — жёлтую.

Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назвал причиной удаления агрессивное поведение и «физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша, №7) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры».

Согласно пункту 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, за это следует наказание в виде дисквалификации до 4 матчей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, что предшествовало толчку Абаскалем Бериши
Вчера, 21:12 Видео
Абаскаля удалили в матче с «Ахматом» за толчок Бериши
Вчера, 19:55 Видео
Карпин может получить от 2 до 4 матчей дисквалификации
Вчера, 18:15
Тренер «Брентфорда»: «Я не хочу терять Тоуни»
02 декабря
Обжаловать дисквалификацию Баринова невозможно
30 ноября
«Рубин» оштрафован на 40 тысяч рублей из-за выбежавшего на поле болельщика
30 ноября
Сортировать
Все комментарии
Quilby
Quilby
сегодня в 00:38
Рыжий понял, что пора сваливать уже навсегда, ловить больше нечего.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:30
Пусть получает заслуженное наказание.
Capral
Capral
сегодня в 00:20
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:02
    Помимо мнения Кукуляка, принимавшего свои решения в матче, находясь явно под эмоциональны воздействием болельщиков Ахмата и не хотевшего принимать обижающих их национальное достоинство, решения, есть еще адекватные люди в судейском корпусе , способные адекватно оценить поступок Абаскаля . Конечно поступку тренера Спартака никаких оправданий нет, речь только о тяжести применения к нему максимального наказания.
    Unkle_Istwan
    Unkle_Istwan
    вчера в 23:57
    Не может, а должен. Это просто свинство
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 23:55
      матос
      матос
      вчера в 23:48
      Пусть и не возвращается .....
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 23:48, ред.
      Гениально, Маэстро, Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро- Вы Лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И даже не думайте отрицать, отказа- я не приму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
      Futurista
      Futurista
      вчера в 23:35
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 23:22
      Мне интересно, если рыжий получит 4 игры, то : он больше не вернется; уедет сразу после КДК.?
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       