Абаскаль может быть дисквалифицирован на 4 матча

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отстранён на несколько матчей за толчок полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в игре 17-го тура РПЛ.
В первом тайме футболист грозненской команды побежал праздновать забитый на 34-й минуте гол Гамида Агаларова к скамейке соперника, совершив прыжок перед испанским специалистом. Наставник москвичей получил красную карточку, а футболист — жёлтую.
Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назвал причиной удаления агрессивное поведение и «физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша, №7) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры».
Согласно пункту 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, за это следует наказание в виде дисквалификации до 4 матчей.
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