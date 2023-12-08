Нападающий «Галатасарая» Тете может продолжить карьеру в РПЛ

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сегодня, 10:15

Клубы РПЛ рассматривают возможность приобретения нападающего «Галатасарая» . Турки намерены продать игрока, о чём уведомили его агента, который начал поиски новой команды.

Российские клубы уже связывались с «Галатасараем» на тему трансфера Тете. Отмечается, что других предложений по футболисту из Европы нет.

Тете перешёл в «Галатасарай» из «Шахтёра» летом 2023 года. На счету бразильца 18 матчей в турецкой Суперлиге и Лиге чемпионов, гол и 2 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 24 миллиона евро.