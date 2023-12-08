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Нападающий «Галатасарая» Тете может продолжить карьеру в РПЛ

сегодня, 10:15

Клубы РПЛ рассматривают возможность приобретения нападающего «Галатасарая» Тете. Турки намерены продать игрока, о чём уведомили его агента, который начал поиски новой команды.

Российские клубы уже связывались с «Галатасараем» на тему трансфера Тете. Отмечается, что других предложений по футболисту из Европы нет.

Тете перешёл в «Галатасарай» из «Шахтёра» летом 2023 года. На счету бразильца 18 матчей в турецкой Суперлиге и Лиге чемпионов, гол и 2 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 24 миллиона евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:25
очень он замечательный )
только не забивает почему-то !?
Capral
Capral
сегодня в 10:55
Помню его ещё по Шахтеру-. Туповатый игрок, но техничный, быстрый. Однако, точно не гений. Для ПЛ, возможно неплохой вариант.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:43
Ну 24 ляма за него перебор конечно. Но если сплавить весь шлак что у нас сейчас и мозеса с Зобой и добавить бабла-пригодился бы нам очень и очень.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:27, ред.
Какая-то чушь . Довольно неплохой паренёк, тем более ещё молодой и вдруг стал никому не нужен кроме команд из РПЛ. А за такую цену его может приобрести только один клуб - Зенит !))
adekvat
adekvat
сегодня в 10:21
Гол и два ассиста, кому он нужен в европе, в РПЛ звездой еще станет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:20
Идти в РПЛ - это понижение для него. Игрок то неплохой и еще молодой
Гость
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