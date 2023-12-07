Агент Жиго высказался о возможном возвращении защитника в «Спартак»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, высказался о возможном возвращении своего клиента в «Спартак».
На данный момент Самюэль счастлив в «Марселе», но вы знаете, что он очень привязан к московскому «Спартаку» и его болельщикам. Теперь он счастлив в «Марселе», так что это неактуально.
Жиго 30 лет, защитник хороший, походу в сравнительном режиме, Спартак лучший вариант на будущее...
Агент прощупывает почву! Не говорить же ему о желании клиента поехать к медведям, тогда цена...
Короче, передайте Мохамеду, мы не против)
Жиго 30 лет, защитник хороший, походу в сравнительном режиме, Спартак лучший вариант на будущее...
Агент прощупывает почву! Не говорить же ему о желании клиента поехать к медведям, тогда цена...
Короче, передайте Мохамеду, мы не против)