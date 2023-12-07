Агент Жиго высказался о возможном возвращении защитника в «Спартак»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» , высказался о возможном возвращении своего клиента в «Спартак».

На данный момент Самюэль счастлив в «Марселе», но вы знаете, что он очень привязан к московскому «Спартаку» и его болельщикам. Теперь он счастлив в «Марселе», так что это неактуально.