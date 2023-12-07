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Агент Жиго высказался о возможном возвращении защитника в «Спартак»

сегодня, 20:04

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, высказался о возможном возвращении своего клиента в «Спартак».

На данный момент Самюэль счастлив в «Марселе», но вы знаете, что он очень привязан к московскому «Спартаку» и его болельщикам. Теперь он счастлив в «Марселе», так что это неактуально.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:17
Привет, Олег.
Обижаешь. Команду свою, я выбрал еще в делеком 1969-м, и никогда ей не изменял!!! Другое дело, что я критикую наше нечистоплотное руководство или отдельных игроков, потому что есть за что... Что касается Спартака и ЦСКА, то я неоднократно говорил, что для меня история советского фубола- связана непосредственно с этими клубами- плюс, родное ДИНАМО и Торпедо. Мне просто неприятно наблюдать, как ненавистники Спартака, случайные люди в футболе поливают грязью легендарный клуб. Это- взгляд со стороны.

Не знаю, Олег, возможно, тебе ближе те, кто ненавидят твой Спартак и при каждом удобном случае троллят его. Ну тогда с ними о общайся. Я лицемерить не умею, и не живу по принципу- "враг моего врага" и тд...

Будь здоров.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:08
Возможно ты прав, и тебе лучше знать твой Спартак. Но то, что мне запало в память- я и написал. Но конечно- тебе видней, я даже спорить не буду. А почему я написал про ненадежную игру в защите, потому что я помню, как в том же матче с ДИНАМО, Тюкавин, несколько раз выбегал один к воротам Спартака, и ни Жиго, ни Джикия его не остановили. И таких случаев было немало. А то, что он был полезен в атаке, я и не сомневаюсь, все защитники Спартака, во все времена больше тяготели к атаке, нежели к защите собственных ворот.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:58
Плюс авансом поставил!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:57
Доброй ночи Виктор!

Тебе срочно надо выбрать команду, за которую ты будешь "болеть"!
Например возьми "Динамо"!...)
А так ты искусственно поставил себя в выгодное положение - под корень критикуешь подряд все команды, а мы как рыбы на льду. только зеваем и не можем ответить. И полкана спартаковского не знаю на кого в твоём огороде спустить.
Was ist das?)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:55
Виктор, привет! Это, возможно, не внимательно смотрел за игрой Самуэля, но таких защитников не было, нет и ещё долго у нас не будет в РПЛ.
Он был очень и очень цепкий в отборе как и Ван Дейк и Кутепов, но мог ещё и разгонять, диррежировать и забивать и быть душой команды.
Это жидкое золото, мы же из жидкости состоим
lotsman
lotsman
сегодня в 21:20
А разве Спартак жаждет его возвращения?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:54
Это еще зачем? Ушел и ушел, не нужен он...
Capral
Capral
сегодня в 20:31
Жиго, как и Джикия, никогда особой надежностью в обороне не отличались. Но оба- были неотъемлимой и важной частью Спартака!!! До сих пор памятен матч с ДИНАМО, когда проигрывая 0:2, оба, поочередно забивали мячи и спасли, казалось бы уже безнадежную игру. Есть футболисты, в разных командах и в разный период времени, которые, как эмблема привязаны к той или иной команде, органически. Жиго- один из них!!! Для меня, лично, Жиго и Спартак- синонимы!!! Был бы рад, увидеть этого человека, снова- в рядах легендарного московского клуба!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:18
И сказал много и можно было бы и не говорить...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:15
Агент как обычно начинает темнить издалека, в Марселе вечно заварушки с неадекватными болельщиками и это не может не напрягать, в том числе, и любого футболиста. Да и к тому же там с тренерами тоже пасьянс...)
Жиго 30 лет, защитник хороший, походу в сравнительном режиме, Спартак лучший вариант на будущее...
Агент прощупывает почву! Не говорить же ему о желании клиента поехать к медведям, тогда цена...
Короче, передайте Мохамеду, мы не против)
Гость
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