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ЭСК РФС признал верным решение арбитра не удалять Беришу

сегодня, 20:22

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС оценила решение арбитра Евгения Кукуляка не удалять полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу за поведение в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

Судья правильно не удалил с поля Бернарда Беришу («Ахмат») на 36-й минуте матча.

По правилам игры игрок наказывается предупреждением, если он совершает провокационные или подстрекательские действия при праздновании забитого гола вне зависимости от места, где он производит эти действия.

Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды «Спартак-Москва» Гильермо Абаскаля:

– прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды;

– прыжок был произведён на расстоянии от главного тренера «Спартака».

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться вынесением предупреждения игроку «Ахмата» за неспортивное поведение в данном эпизоде.

Также комиссия признала верным решение судьи Алексея Сухого о неудалении нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в поединке с «Зенитом».

Сергей Пиняев, вступив в единоборство с Клаудиньо («Зенит») в опасной манере и имея минимальные шансы сыграть в мяч, допустил контакт стопой в область колена соперника, не используя при этом открытых шипов.

Комиссия не считает действия игрока «Локомотива» очевидно угрожающими безопасности соперника и поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном эпизоде, где игрок не думал о безопасности соперника.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 22:02
Все что сделал Бериша и называется простым словом "провокация"...не нападение на Абаскаля, нет...просто провокация у Абаскаля "под носом"...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:58, ред.
Там даже не вдомек во что это могло перерасти из за действий Абаскаля,именно из за его действий,ребята это не шутки далеко.Даже некоторые типа горе эксперты,бывшие футболисты пишут,типа никто не заступился за тренера,да это что вообще такое,у них мозг ест вообще.Что Абаскаля унизили,ударили?Вы вообще в своем уме.Вы действительно думаете,что кому то дали наказать Беришу физическим путем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 21:50
Здравомыслящие люди видят, что он бежал к фанатской трибуне, на которой сидела его жена, трибуна у них за скамейками. Ясно, что бежал он по прямой, т.е. по кратчайшему расстоянию и ему до рыжего было до фени. Он видел свою жену., он что должен был по дуге оббегать зону, тем более, что на видео видно, что рыжий движется навстречу.?. Бериша пролетел мимо рыжего не задел его. А зачем рыжий повернулся, догнал Беришу и повалил его ? Так что ты не прав. Просто у КБ обостренное отношение ко всему, связанному со Спартаком, везде происки, везде заговоры. Это плохо, не к добру. Успокойся! Я это видео пересмотрел много раз в том числе и в замедленном варианте и со стоп кадрами.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 21:40
Ну он же получил за это карточку,которая кстати стала 4 и он подводит команду перед последним матчем в этом году.Другого наказания нет.,не прописано.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
сегодня в 21:40
В матче ЦСКА спартак когда были спорный пенальти в ворота ЦСКА и ЭСК подтвердили правильность этого пенальти болельщики Спартака говорили вот видите ЭСК тоже так говорит. Вот об этом я и говорил тогда мол руководители нашего футбола постараются оправдывать себя и своих судей.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:31, ред.
Вопросы есть еще? Мне все предельно понятно.
makkie
makkie
сегодня в 21:17
ЭСК такой ЭСК...

Ахмат забивает гол. Отдавший передачу Бериша тут же направляется в сторону стоящего на бровке Абаскаля и с двух ног прыгает буквально в считанных сантиметрах от него. И ЭСК пытается нас убедить, что "прыжок был произведён на расстоянии от главного тренера «Спартака»? Смех да и только!
Да и потом, техническая зона внушительная, Бериша мог вбежать в неё в любом месте - но нет, он помчался именно туда, где стоял Абаскаль. Это ли не попытка спровоцировать тренера Спартака?

Я отказываюсь понимать логику членов ЭСК. Они просто притягивают факты за уши и жонглируют формулировками. Здравомыслящие люди прекрасно видели, что и как сделал Бериша. В том числе люди, не имеющие отношения к Спартаку.
Валерыч
Валерыч ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:03, ред.
Совершенно верно! Можно хоть на расстоянии 1 см. от лица. Расстояние ведь не определено. А если тренер при этом невзначай коснётся носом игрока, празднующего гол, то тренера надлежит немедленно удалить и дисквалифицировать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 20:55
можно праздновать в одном сантиметре от лица главного рефери, это ведь расстояние и не направлено в его адрес
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:54
На расстоянии... на каком?
Не был направлен в тренера, но это провокация..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 20:53
А ты разве не видишь 168-й признак заговора против Спартака? Тут сомнений нет
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:48, ред.
=при праздновании забитого гола вне зависимости от места, где он производит эти действия.=
Замечательная формулировка. То есть, игроку можно праздновать гол
хоть прямо под носом тренера соперника, находясь в чужой технической зоне,
а можно и на голову тренеру залезть (тоже место), и за всё это будет лишь жёлтая карточка.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:40
Бородатого с автоматом испугались ? ))) Ахмат -сила ? )))
Интерес
Интерес
сегодня в 20:36
Стороны всё равно убедить сложно,при любом варианте решений.Отнесусь к этому как к данности.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:32
Хорошо что хоть не направили в КДК за штрафом ☝️🤣🤣🤣
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