ЭСК РФС признал верным решение арбитра не удалять Беришу

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС оценила решение арбитра не удалять полузащитника «Ахмата» за поведение в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

Судья правильно не удалил с поля Бернарда Беришу («Ахмат») на 36-й минуте матча.

По правилам игры игрок наказывается предупреждением, если он совершает провокационные или подстрекательские действия при праздновании забитого гола вне зависимости от места, где он производит эти действия.

Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды «Спартак-Москва» Гильермо Абаскаля:

– прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды;

– прыжок был произведён на расстоянии от главного тренера «Спартака».

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться вынесением предупреждения игроку «Ахмата» за неспортивное поведение в данном эпизоде.