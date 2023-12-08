ЭСК РФС признал верным решение арбитра не удалять Беришу

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС оценила решение арбитра Евгения Кукуляка не удалять полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу за поведение в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком».
Судья правильно не удалил с поля Бернарда Беришу («Ахмат») на 36-й минуте матча.
По правилам игры игрок наказывается предупреждением, если он совершает провокационные или подстрекательские действия при праздновании забитого гола вне зависимости от места, где он производит эти действия.
Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды «Спартак-Москва» Гильермо Абаскаля:
– прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды;
– прыжок был произведён на расстоянии от главного тренера «Спартака».
Комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться вынесением предупреждения игроку «Ахмата» за неспортивное поведение в данном эпизоде.
Также комиссия признала верным решение судьи Алексея Сухого о неудалении нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в поединке с «Зенитом».
Сергей Пиняев, вступив в единоборство с Клаудиньо («Зенит») в опасной манере и имея минимальные шансы сыграть в мяч, допустил контакт стопой в область колена соперника, не используя при этом открытых шипов.
Комиссия не считает действия игрока «Локомотива» очевидно угрожающими безопасности соперника и поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном эпизоде, где игрок не думал о безопасности соперника.
Замечательная формулировка. То есть, игроку можно праздновать гол
хоть прямо под носом тренера соперника, находясь в чужой технической зоне,
а можно и на голову тренеру залезть (тоже место), и за всё это будет лишь жёлтая карточка.
Замечательная формулировка. То есть, игроку можно праздновать гол
хоть прямо под носом тренера соперника, находясь в чужой технической зоне,
а можно и на голову тренеру залезть (тоже место), и за всё это будет лишь жёлтая карточка.
Ахмат забивает гол. Отдавший передачу Бериша тут же направляется в сторону стоящего на бровке Абаскаля и с двух ног прыгает буквально в считанных сантиметрах от него. И ЭСК пытается нас убедить, что "прыжок был произведён на расстоянии от главного тренера «Спартака»? Смех да и только!
Да и потом, техническая зона внушительная, Бериша мог вбежать в неё в любом месте - но нет, он помчался именно туда, где стоял Абаскаль. Это ли не попытка спровоцировать тренера Спартака?
Я отказываюсь понимать логику членов ЭСК. Они просто притягивают факты за уши и жонглируют формулировками. Здравомыслящие люди прекрасно видели, что и как сделал Бериша. В том числе люди, не имеющие отношения к Спартаку.
Ахмат забивает гол. Отдавший передачу Бериша тут же направляется в сторону стоящего на бровке Абаскаля и с двух ног прыгает буквально в считанных сантиметрах от него. И ЭСК пытается нас убедить, что "прыжок был произведён на расстоянии от главного тренера «Спартака»? Смех да и только!
Да и потом, техническая зона внушительная, Бериша мог вбежать в неё в любом месте - но нет, он помчался именно туда, где стоял Абаскаль. Это ли не попытка спровоцировать тренера Спартака?
Я отказываюсь понимать логику членов ЭСК. Они просто притягивают факты за уши и жонглируют формулировками. Здравомыслящие люди прекрасно видели, что и как сделал Бериша. В том числе люди, не имеющие отношения к Спартаку.