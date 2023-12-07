Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Назначены арбитры на матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги

сегодня, 12:16

Назначены судьи на матчи 18-го тура РПЛ.

8 декабря (пятница)

«Локомотив» – «Урал»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VARАртур Фёдоров; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.

9 декабря (суббота)

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Галимов; VARАндрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; VARАлексей Сухой; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; VARАртём Любимов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.

10 декабря (воскресенье)

«Факел» – «Динамо»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Петров; резервный судья – Алексей Амелин; VARВасилий Казарцев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; VARПавел Шадыханов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; VARЕвгений Турбин; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Балтика» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Роман Сафьян; VARВиталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Тюмин.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЭСК рассмотрит эпизод с жёлтой карточкой Карраскалю в матче с «Зенитом»
Вчера, 12:04
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с Беришей в матче с «Ахматом»
Вчера, 08:39
В Греции арбитры объявили бойкот
Вчера, 00:35
Алаев заявил, что в РПЛ придут к тому, что судьи будут общаться после игр
05 декабря
Холанд избежал наказания со стороны Футбольной ассоциации Англии
05 декабря
Судья сорвал выход Грилиша один на один в матче «Ман Сити» — «Тоттенхэм»
03 декабря Видео
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 14:19
Если судит вас Шафеев, запасись травой шалфеем.
Вещий
Вещий
сегодня в 13:46
Опять Кукуляк... не везет с ним Оренбургу. Может особо не накосячит...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 13:44
Самое футбольная пора с конца мая по конец июля....
Но в это время не играем...ибо чиновники от футбола надеются что в декабре будет + 26 градусов....и лучше проводить туры в марте и декабре....
А на период летних чиновничьих отпусков какой футбол..?? Вдруг кто нибудь освоит без тебя осваиваемые средства...)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:37
Спартак-Кр.Сов. Краснодар-ЦСКА. Балтика-Ростов.
Следим за руками внимательно.
a-league
a-league ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 13:18
Будет удивительно, если в этот раз Шафеев переобуется и попросит перенести
a-league
a-league
сегодня в 13:17, ред.
Прогнозирую, что Факел после матча подаст жалобу в ЭСК (VAR - Уася Казарцев)
ssspartak
ssspartak
сегодня в 13:13
Декабрь - это совсем не футбольное время в нашей стране.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:12
По главным и не только можно уже предвидеть, что будет в той, или иной игре. Мне интересно, кто ставит некоторых на матчи? Имеют ли влияние они на назначения? Даже желать не буду удачного судейства. Издевательство просто какое-то...
112910415
112910415
сегодня в 13:02
московские матчи едва ли состоятся
lotsman
lotsman
сегодня в 12:55
Последний тур в этом году. Желательно чтобы он прошёл без скандалов.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:39, ред.
Шафеев назначен на игру Факел - Динамо...Ждем в воскресенье в Воронеже обильный снегопад с сильным порывистым ветром и резкое похолодание (а матч состоится в любую погоду)
kazakoff
kazakoff
сегодня в 12:33
Спартак-Крылья советов: судья точно накуралесит что-то
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 