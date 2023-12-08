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В РФС подтвердили, что 2 матча 18-го тура РПЛ пройдут с офсайдными линиями

сегодня, 18:53

Два матча 18-го тура РПЛ пройдут с системой определения офсайдных линий.

Речь идёт о встречах «Зенит» — «Пари НН» и «Краснодар» — ЦСКА.

Руководитель судейского комитета Павел Каманцев прокомментировал:

Специалисты проекта ВАР проделали большую работу по внедрению системы офсайдных линий. На протяжении года мы регулярно давали обратную связь китайским коллегам, помогая дорабатывать систему. В 18-м туре система будет работать в двух матчах, но с каждым месяцем количество матчей, которые может обслуживать система будет расти и, в конце концов, все матчи тура будут работать с системой офсайдных линий.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 20:12, ред.
Не шутка. Лайнсмены действительно ложатся в микрохирургию глаза, чтобы им сделали искусственное косоглазие. Проблема их только в том, что после операции они не смогут быть арбитрами в поле. Но они с этими неудобствами вынуждены смириться. Лит-ра: Википедия, т.2, стр.213.
112910415
112910415
сегодня в 19:56
и будет всем счастье
drug01
drug01
сегодня в 19:43
Давно пора проводить игры на высшем уровне!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 19:37
Представил как вы пытаетесь мысленно понять как судьи чертят линии и оценил шутку!!!
А это точно шутка была?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:14
До сих пор не разумею, как боковые арбитры умудряются мысленно прочертить эти линии и не ошибиться. Специально пытался сделать это несколько раз, и ничего не получалось.
Думаю, что они делают себе искусственное косоглазие, одним глазом наблюдая за игроком, владеющим мячом, а второй направив на линию офсайда. Шучу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:57
Линии разные бывают...
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