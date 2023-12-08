В РФС подтвердили, что 2 матча 18-го тура РПЛ пройдут с офсайдными линиями

Два матча 18-го тура РПЛ пройдут с системой определения офсайдных линий.

Речь идёт о встречах «Зенит» — «Пари НН» и «Краснодар» — ЦСКА .

Руководитель судейского комитета прокомментировал:

Специалисты проекта ВАР проделали большую работу по внедрению системы офсайдных линий. На протяжении года мы регулярно давали обратную связь китайским коллегам, помогая дорабатывать систему. В 18-м туре система будет работать в двух матчах, но с каждым месяцем количество матчей, которые может обслуживать система будет расти и, в конце концов, все матчи тура будут работать с системой офсайдных линий.