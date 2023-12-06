«Спартак» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с Беришей в матче с «Ахматом»

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сегодня, 08:39

«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть отсутствие красной карточки полузащитнику «Ахмата» за поведение в первом тайме матча 17-го тура РПЛ (1:2). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС .

На 34-й минуте нападающий грозненской команды Гамид Агаларов открыл счёт, после чего Бериша побежал праздновать забитый мяч к скамейке соперника, где прыгнул двумя ногами рядом с главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем. Наставник «красно-белых» толкнул его, за что получил красную карточку, а сам футболист — жёлтую.