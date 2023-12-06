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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с Беришей в матче с «Ахматом»

сегодня, 08:39
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть отсутствие красной карточки полузащитнику «Ахмата» Бернарду Берише за поведение в первом тайме матча 17-го тура РПЛ (1:2). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

На 34-й минуте нападающий грозненской команды Гамид Агаларов открыл счёт, после чего Бериша побежал праздновать забитый мяч к скамейке соперника, где прыгнул двумя ногами рядом с главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем. Наставник «красно-белых» толкнул его, за что получил красную карточку, а сам футболист — жёлтую.

4 декабря глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать поведение Бериши, так как нет юридического основания для этого.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 11:25
Не поменяют к бабке не ходи.При жтом регламенте исключено.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:22
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 11:17
    25процентный клоун 10 / 314сегодня в 10:40
    Берише нужно игры три дать и три условно.
    Велинтон не прыгал в Акинфеева и получил 6 матчей
    -------------------
    А куда и зачем в таком случае Веллитон прыгал, если в своём прыжке он до плеча Акинфеева не допрыгнул?
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 11:00
    Как по мне так запахло детской песочницей:
    - Я папе (брату...) скажу и он тебя....!
    Повозил Ахмат рылом и успокойтесь!
    Требовать для игрока задним числом наказание в виде красной карточки..., да как то даже не по мужски в данной ситуации.
    Прибежал Бериша, пожми, с улыбкой, ему руку (психологи утверждают, что в подобных ситуациях надо сделать ответный ход который противник НЕ ждёт)
    пригласи в Спартак играть и на этом конец. Ладно боднул при встрече, но зачем просить красную?
    Вот этого не понимаю!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 10:59
    Захотят отменят и поменяют решение главного судьи. Если очень захотят. К бабке не ходи.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 10:54
    Ну что можно сказать по моему одно бериша-провокатор...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 10:49, ред.
    Берише и Велитон, это другое. Пора понять, это давно).
    Вот, если за место Берише оказался бы Соболев..) Содрали бы с него три шкуры не разбираясь.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 10:40
    Берише нужно игры три дать и три условно.
    Велинтон не прыгал в Акинфеева и получил 6 матчей
    ssspartak
    ssspartak
    сегодня в 10:39
    Ситуация на самом деле дурацкая и нечего тут обсуждать. Жаль только, что Бериша в своем прыжке никак не коснулся Абаскаля. Представляю как тот свалился и реакция окружающих была бы иной.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    сегодня в 10:39
    А почему он в отпуске, а не на заседании по разбору его звериного поступка?
    То что у вас там в Ахмате это ваша кухня, а албанец на всю страну прыгнул двумя ногами на одного человека.
    На игроков Терека никто не прыгал в чемпионский год и они никого не толкали
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 10:35
    Когда кто-то успокоится в футболе, будь то руководство или болельщики или футболисты то футбол погибнет.
    Надо двигаться вперёд, и не с беришами и не с ЭСК
    stanichnik
    stanichnik ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    сегодня в 10:34
    Доброго здоровья Patriot!
    Остаётся распространить это в СМИ, чтобы предпринятые профилактические меры по отношению к игроку со стороны клуба стали достоянием гласности и служили примером для остальных, как нужно реагировать на всякое проявление неспортивного поведения футболистов.
    cska1948
    cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 10:32
    А если бы Бериша попрыгал перед Абаскалем на одной ноге, то и претензий не было. Неужели не понятно?
    lotsman
    lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 10:27
    Но в обвинении сказано, что он прыгнул не на двух ногах, а двумя ногами.)
    cska1948
    cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 10:21
    Маленькое уточнение. Не одной нагой, а НА одной НОГЕ...
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 10:15, ред.
    Дали оценку действиям Бериши в команде уже,поверь.А сам он уже в отпуске и пропускает матч с Ростовом.Разве это не наказание от арбитра для игрока и для команды перед важным матчем в Грозном с Ростовом.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 10:08, ред.
    Руководству фк Спартак пора успокоиться.
    ЭСК не обладает полномочиями отменять, тем более менять решения Главного судьи матча. Бериша за свое неспортивное поведение наказан желтой карточкой и дальше будет нести ответственность согласно Регламента проведения футбольных соревнований. А для снятия напряженности вокруг этого инцидента со стороны администрации фк Ахмат было бы целесообразнее дать принципиальную оценку поступка Бериши и самому футболисту принести болельщикам обеих команд извинение за неконтролируемые эмоции в праздновании гола. Болейте за своих,а не против чужих!
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 10:07
    Прыгнул двумя ногами?!!! Айяяй!. Разве можно так? Перед Абаскалем надо прыгать одной ногой.
    Michail Slavnov
    Michail Slavnov
    сегодня в 09:59
    Абаскалю пора на выход.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 09:43
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 09:37, ред.
      Сколько можно , постоянно стучаться в закрытую дверь !)
      ЭСК РФС создана не для того чтобы туда жаловаться, а для взыскания штрафов, тем самым делать себе премии за бурную кипучую деятельность !)
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 09:11
      Если бы Абаскаль не так среагировал, то могло получиться совсем по другому...
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 08:52
      А не стоит реагировать на обезьяньи действия игрока.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      сегодня в 08:47
      Ну это уже истерика!
      Какая КК? Да может Бериша и действовал провокационно, но его прыжок не мог нанести никому травму, так как это было сделано на приличном основании и уж точно он не метил в Абаскаля.
      Пусть лучше с Абаскаля спросят за его несдержанность. Умный человек и тем более наставник команды просто бы обратил на подобное действия внимание со стороны резервного судьи и был бы прав, но он психанул и чуть ли не довёл дело до потасовки.
      Гость
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