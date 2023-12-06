«Спартак» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с Беришей в матче с «Ахматом»

«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть отсутствие красной карточки полузащитнику «Ахмата» Бернарду Берише за поведение в первом тайме матча 17-го тура РПЛ (1:2). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
На 34-й минуте нападающий грозненской команды Гамид Агаларов открыл счёт, после чего Бериша побежал праздновать забитый мяч к скамейке соперника, где прыгнул двумя ногами рядом с главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем. Наставник «красно-белых» толкнул его, за что получил красную карточку, а сам футболист — жёлтую.
4 декабря глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать поведение Бериши, так как нет юридического основания для этого.
ЭСК не обладает полномочиями отменять, тем более менять решения Главного судьи матча. Бериша за свое неспортивное поведение наказан желтой карточкой и дальше будет нести ответственность согласно Регламента проведения футбольных соревнований. А для снятия напряженности вокруг этого инцидента со стороны администрации фк Ахмат было бы целесообразнее дать принципиальную оценку поступка Бериши и самому футболисту принести болельщикам обеих команд извинение за неконтролируемые эмоции в праздновании гола. Болейте за своих,а не против чужих!
ЭСК не обладает полномочиями отменять, тем более менять решения Главного судьи матча. Бериша за свое неспортивное поведение наказан желтой карточкой и дальше будет нести ответственность согласно Регламента проведения футбольных соревнований. А для снятия напряженности вокруг этого инцидента со стороны администрации фк Ахмат было бы целесообразнее дать принципиальную оценку поступка Бериши и самому футболисту принести болельщикам обеих команд извинение за неконтролируемые эмоции в праздновании гола. Болейте за своих,а не против чужих!
Остаётся распространить это в СМИ, чтобы предпринятые профилактические меры по отношению к игроку со стороны клуба стали достоянием гласности и служили примером для остальных, как нужно реагировать на всякое проявление неспортивного поведения футболистов.
Остаётся распространить это в СМИ, чтобы предпринятые профилактические меры по отношению к игроку со стороны клуба стали достоянием гласности и служили примером для остальных, как нужно реагировать на всякое проявление неспортивного поведения футболистов.
То что у вас там в Ахмате это ваша кухня, а албанец на всю страну прыгнул двумя ногами на одного человека.
На игроков Терека никто не прыгал в чемпионский год и они никого не толкали
То что у вас там в Ахмате это ваша кухня, а албанец на всю страну прыгнул двумя ногами на одного человека.
На игроков Терека никто не прыгал в чемпионский год и они никого не толкали