В Греции арбитры объявили бойкот

В Греции арбитры и работающие на играх сотрудники объявили, что не станут обслуживать матчи местного первенства из-за опасных условий труда. В тексте обращения рефери к Центральному судейскому комитету и Греческой футбольной ассоциации сказано:

В последние годы греческие и иностранные рефери оказывались постоянной мишенью, боксерской грушей и козлами отпущения.

Издевательства, угрозы, словесные и физические нападения… Это только часть проблем, которые испортили футбол.

В итоге судьи и ассистенты в Суперлиге приняли решение не обслуживать ни один матч, начиная с 14-го тура, пока условия не станут подходящими для нашей собственной безопасности.

Таким образом мы хотим защитить себя и свои семьи.