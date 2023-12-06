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ГлавнаяНовостиСудействоГреция. Суперлига 2023/2024

В Греции арбитры объявили бойкот

сегодня, 00:35

В Греции арбитры и работающие на играх сотрудники объявили, что не станут обслуживать матчи местного первенства из-за опасных условий труда. В тексте обращения рефери к Центральному судейскому комитету и Греческой футбольной ассоциации сказано:

В последние годы греческие и иностранные рефери оказывались постоянной мишенью, боксерской грушей и козлами отпущения.

Издевательства, угрозы, словесные и физические нападения… Это только часть проблем, которые испортили футбол.

В итоге судьи и ассистенты в Суперлиге приняли решение не обслуживать ни один матч, начиная с 14-го тура, пока условия не станут подходящими для нашей собственной безопасности.

Таким образом мы хотим защитить себя и свои семьи.

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Перевод с espn.com Фото: Сайт sportingnews.com
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Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 01:23
Видимо ситуация для них совсем тяжёлая, раз вынуждены были пойти на такие меры.
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