ЭСК рассмотрит эпизод с жёлтой карточкой Карраскалю в матче с «Зенитом»

1701853476

сегодня, 12:04

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) рассмотрит момент со второй жёлтой карточкой полузащитнику «Динамо» в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:1). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС .