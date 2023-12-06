ЭСК рассмотрит эпизод с жёлтой карточкой Карраскалю в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит момент со второй жёлтой карточкой полузащитнику «Динамо» Хорхе Карраскалю в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:1). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
ЭСК РФС по обращению московского «Динамо» рассмотрит эпизод на 69-й минуте с вынесением второй жёлтой карточки полузащитнику Хорхе Карраскалю в матче Кубка России с петербургским «Зенитом». Также ЭСК РФС рассмотрит удаление защитника ЦСКА Мойзеса на 77-й минуте кубкового матча с «Ростовом».