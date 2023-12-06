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ЭСК рассмотрит эпизод с жёлтой карточкой Карраскалю в матче с «Зенитом»

сегодня, 12:04
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит момент со второй жёлтой карточкой полузащитнику «Динамо» Хорхе Карраскалю в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:1). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

ЭСК РФС по обращению московского «Динамо» рассмотрит эпизод на 69-й минуте с вынесением второй жёлтой карточки полузащитнику Хорхе Карраскалю в матче Кубка России с петербургским «Зенитом». Также ЭСК РФС рассмотрит удаление защитника ЦСКА Мойзеса на 77-й минуте кубкового матча с «Ростовом».

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idres
idres
сегодня в 12:26
Ну прямо работы у них через край... наверное зарплату отрабатывают, да и премии в конце года хотят.
Гость
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