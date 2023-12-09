«Ювентус» обыграл «Наполи» и вышел в лидеры чемпионата Италии

«Ювентус» одержал победу над «Наполи» в матче 15-го тура Серии А (1:0).
Единственный мяч забил Федерико Гатти на 51-й минуте.
Туринцы вышли на 1-е место в чемпионате Италии, набрав 36 очков. Неаполитанская команда находится на 5-й строчке с 24 баллами.
Если команда себя не просто голословно позиционирует грандом, а несёт это качество через игроков, тренера сквозь тернии событий, то это не искоренить и не купить за деньги. Наполи, в отличии от Юве, до такого ещё не дорос... ни мозгами, ни классом исполнителей.
P.S. Можно как угодно относиться к игре "сеньоры"..., но то, что ребята там мастеровитые - вне сомнения.
Если команда себя не просто голословно позиционирует грандом, а несёт это качество через игроков, тренера сквозь тернии событий, то это не искоренить и не купить за деньги. Наполи, в отличии от Юве, до такого ещё не дорос... ни мозгами, ни классом исполнителей.
P.S. Можно как угодно относиться к игре "сеньоры"..., но то, что ребята там мастеровитые - вне сомнения.