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«Ювентус» обыграл «Наполи» и вышел в лидеры чемпионата Италии

сегодня, 00:41
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Наполи» в матче 15-го тура Серии А (1:0).

Единственный мяч забил Федерико Гатти на 51-й минуте.

Туринцы вышли на 1-е место в чемпионате Италии, набрав 36 очков. Неаполитанская команда находится на 5-й строчке с 24 баллами.

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Стадион «Альянц Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: ФК «Ювентус»
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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:58, ред.
Хреновая по качеству игра. Много потерь и невынужденного брака с обеих сторон. Однако Ювентус есть Ювентус.
Если команда себя не просто голословно позиционирует грандом, а несёт это качество через игроков, тренера сквозь тернии событий, то это не искоренить и не купить за деньги. Наполи, в отличии от Юве, до такого ещё не дорос... ни мозгами, ни классом исполнителей.

P.S. Можно как угодно относиться к игре "сеньоры"..., но то, что ребята там мастеровитые - вне сомнения.
Гость
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