«Ювентус» обыграл «Наполи» и вышел в лидеры чемпионата Италии

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сегодня, 00:41

«Ювентус» одержал победу над «Наполи» в матче 15-го тура Серии А (1:0).

Единственный мяч забил Федерико Гатти на 51-й минуте.

Туринцы вышли на 1-е место в чемпионате Италии, набрав 36 очков. Неаполитанская команда находится на 5-й строчке с 24 баллами.