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«Аль-Наср» крупно обыграл «Аль-Рияд». У Роналду гол и передача

вчера, 22:59
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)4 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Рияд (Эр-Рияд)Аль-РиядМатч завершен

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Риядом» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии (4:1).

На 33-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду. Отавиу с передачи форварда на 45+3-й удвоил преимущество хозяев. Талиска на 67-й забил 3-й гол команды. Андре Грей на 69-й сократил отставание гостей в счёте. Талиска на 90+4-й оформил дубль.

«Аль-Наср» занимает 2-е место в Премьер-лиге, имея в активе 37 очков. «Аль-Рияд» — 14-й, у клуба 16 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Аль-Наср» в соцсети «X»
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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:44
Без шансов! Малком король футбола Саудовской Аравии!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:13
С заслуженной Победой Аль - Наср !!!
А Рон продолжает штамповать голы .
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:10
Молодцы! С победой Аль-Наср!! К сожелению Аль Хиляль в этом туре тоже выйграл , но будем ждать их осечки.
Гость
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