«Аль-Наср» крупно обыграл «Аль-Рияд». У Роналду гол и передача

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вчера, 22:59

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Риядом» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии (4:1).

На 33-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду. Отавиу с передачи форварда на 45+3-й удвоил преимущество хозяев. Талиска на 67-й забил 3-й гол команды. Андре Грей на 69-й сократил отставание гостей в счёте. Талиска на 90+4-й оформил дубль.

«Аль-Наср» занимает 2-е место в Премьер-лиге, имея в активе 37 очков. «Аль-Рияд» — 14-й, у клуба 16 баллов.