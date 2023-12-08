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«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

сегодня, 01:11
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» (1:2) в матче 15-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 11-й минуте забил защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро. На 52-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн сравнял счёт. На 74-й минуте Джеймс Уорд-Праус вывел «Вест Хэм» вперёд.

«Тоттенхэм» идёт на 5-м месте (27 очков), «Вест Хэм» занимает 9-е место (24 очка).

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Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Вест Хэм»
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Все комментарии
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 01:48
Молотки..
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:16
еще один нежданчик
шпоры по моему окончательно выбыли из претендентов на медали
молотобойцы молодцы, с волевой победой!
Гость
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