«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

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сегодня, 01:11

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» (1:2) в матче 15-го тура АПЛ .

Единственный гол в игре на 11-й минуте забил защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро. На 52-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн сравнял счёт. На 74-й минуте Джеймс Уорд-Праус вывел «Вест Хэм» вперёд.

«Тоттенхэм» идёт на 5-м месте (27 очков), «Вест Хэм» занимает 9-е место (24 очка).