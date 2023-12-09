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Промес проведёт отпуск в Москве

вчера, 17:47

Нападающий «Спартака» Квинси Промес после матча 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0) рассказал, где собирается провести отпуск.

Как игра на морозе? Конечно, было очень холодно. Но это футбол, в него играют при любой погоде. Мы вчера тренировались в похожих условиях на базе в Тушине. Я люблю футбол, тут не может быть оправданий. Погода одинаковая для обеих команд.

Как проведу отпуск? Здесь, в Москве.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 09:38
А где же ещё? В Европе отпуск превратится в заключение)))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:48
невыездной как при Брежневе
adekvat
adekvat
вчера в 19:43
В Москве где в м матросской тишине или бутырке?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:26
Промес проведёт отпуск в Москве .
Было бы удивительно если бы он выбрал поездку на родину в Нидерланды . Где бы его ждали судебные тяжбы Гаагской прокуратуры. И в итоге скорее всего одна из тюрем Нидерландов , которая была построена в 1595 году тюрьма «Цухтхауз». При всём том что , как говорится в Нидерландах и Исландии преступники стоят в очереди чтобы попасть за решётку . Условия содержания считаются самыми сказочными по сравнению с содержанием в остальных тюрьмах мира. Но уж лучше провести не только зиму в Москве, но и всю жизнь, чем находиться в самой лучшей тюрьме !)
mat73
mat73
вчера в 19:21
Пусть к нам приезжает, в Башкирию! Квинси, айда ко мне в гости!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
Правильно мыслишь)...
"Пушкин в полной мере разделял достоинства и предрассудки своего времени. Не нам осуждать ни это время, ни уж тем более вспыльчивого, временами необузданного - африканская кровь! - дуэлянта"...
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:54
Он на несколько лет невыездной теперь. Пока сроки давности не наступят, ну или как то мирно договорятся.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:44
Керж ещё хуже Промеса, он Родину продал!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:42
Взял бы у Мозеса паспорт...на пару недель...позагорал бы на Мальдивах и домой...в Москву
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:42
Ну прямо "Секрет Полишинеля" как будто никто не знал и не догадывался об этом.
А слабо Промесу на Родину в отпуск скататься?

Вангую ещё один "Секрет Полишинеля".
На зимние заграничные сборы Спартак без Промеса поедет, он снова в Москве останется.
Чудеса однако...
idres
idres
вчера в 18:41
То есть совсем нет желания смотаться на родину и навестить родных
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:40
Можно съездить в отпуск на Байкал, Промесу! Чем не вариант? И приятно, и полезно).
Frfr333
Frfr333
вчера в 18:38
Тепло ли тебе девица?
Тепло ли тебе чернявинькая ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:37
Кержаков никого не резал и не торговал наркотой. Имеет право ехать куда хочет. Впрочем, Промес тоже имеет право, только потом может заехать в тюрягу. Поэтому ему в Тарасовке спокойнее...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:37, ред.
Москва... как много в этом звуке
Для сердца Промеса слилось!
Как много в нем отозвалось

Напрасно ждал на поле он,
Футбольным счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами Лёни Федуна:
И ведь пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный пир,
Она готовила турнир
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
В Москве решил остаться он.

А.С.Пушкин поэма "Квинси Промес" 1833г
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:36
На родину ему опасно возвращаться,будет гулять в Москве.
112910415
112910415
вчера в 18:25
уютно в Москве же !
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
Зато Кержаков выездной)...выехал из России с любовью...к стрелке)...но будет трындеть что по делам...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:19
На сегодня самый лучший город на земле, да и от Интерпола спрятаться можно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:17
Негритёнок теперь невыездной. Если только на курортах Краснодарского края отдохнёт. Но будет трындеть, что это от любви к России и ромбике в сердце ;) ...
ABir
ABir
вчера в 18:15
Многие приезжают в Москву, чтобы провести там свой отпуск. Если составить грамотную программу, то очень даже классно можно отдохнуть. Хорошего отпуска Квинси, он его заслужил
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:11
Россия Москвой не заканчивается. Просторы ее необьятны отдохнуть можно душой и телом.
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
вчера в 18:10
Промес теперь все отпуски будет проводить в Москве, максимальным развлечением будет в Торжок съездить, хаха)

Потому что по ордеру Интерпола его из большинства стран выдадут, а из остальных, которые не сотрудничают с Интерполом, всё равно выдадут, потому что наркоторговля - статья, по которой минимум желания будет портить отношения с одним из лидеров Евросоюза (а Германия, Франция, Австрия, Бельгия и Нидерланды де-факто его правительство).
c7vwkjx2fjt9
c7vwkjx2fjt9
вчера в 18:02
А куда ему еще, на родину где осудят?))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:00
А что в Москве ловить то?
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