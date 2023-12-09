Промес проведёт отпуск в Москве .

Нападающий «Спартака» после матча 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0) рассказал, где собирается провести отпуск.

Как игра на морозе? Конечно, было очень холодно. Но это футбол, в него играют при любой погоде. Мы вчера тренировались в похожих условиях на базе в Тушине. Я люблю футбол, тут не может быть оправданий. Погода одинаковая для обеих команд.

Как проведу отпуск? Здесь, в Москве.