Нападающий «Спартака» Квинси Промес после матча 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0) рассказал, где собирается провести отпуск.
Как игра на морозе? Конечно, было очень холодно. Но это футбол, в него играют при любой погоде. Мы вчера тренировались в похожих условиях на базе в Тушине. Я люблю футбол, тут не может быть оправданий. Погода одинаковая для обеих команд.
Как проведу отпуск? Здесь, в Москве.
Для сердца Промеса слилось!
Как много в нем отозвалось
Напрасно ждал на поле он,
Футбольным счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами Лёни Федуна:
И ведь пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный пир,
Она готовила турнир
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
В Москве решил остаться он.
А.С.Пушкин поэма "Квинси Промес" 1833г
Для сердца Промеса слилось!
Как много в нем отозвалось
Напрасно ждал на поле он,
Футбольным счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами Лёни Федуна:
И ведь пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный пир,
Она готовила турнир
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
В Москве решил остаться он.
А.С.Пушкин поэма "Квинси Промес" 1833г
"Пушкин в полной мере разделял достоинства и предрассудки своего времени. Не нам осуждать ни это время, ни уж тем более вспыльчивого, временами необузданного - африканская кровь! - дуэлянта"...
"Пушкин в полной мере разделял достоинства и предрассудки своего времени. Не нам осуждать ни это время, ни уж тем более вспыльчивого, временами необузданного - африканская кровь! - дуэлянта"...
Было бы удивительно если бы он выбрал поездку на родину в Нидерланды . Где бы его ждали судебные тяжбы Гаагской прокуратуры. И в итоге скорее всего одна из тюрем Нидерландов , которая была построена в 1595 году тюрьма «Цухтхауз». При всём том что , как говорится в Нидерландах и Исландии преступники стоят в очереди чтобы попасть за решётку . Условия содержания считаются самыми сказочными по сравнению с содержанием в остальных тюрьмах мира. Но уж лучше провести не только зиму в Москве, но и всю жизнь, чем находиться в самой лучшей тюрьме !)
Было бы удивительно если бы он выбрал поездку на родину в Нидерланды . Где бы его ждали судебные тяжбы Гаагской прокуратуры. И в итоге скорее всего одна из тюрем Нидерландов , которая была построена в 1595 году тюрьма «Цухтхауз». При всём том что , как говорится в Нидерландах и Исландии преступники стоят в очереди чтобы попасть за решётку . Условия содержания считаются самыми сказочными по сравнению с содержанием в остальных тюрьмах мира. Но уж лучше провести не только зиму в Москве, но и всю жизнь, чем находиться в самой лучшей тюрьме !)