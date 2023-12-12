«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут обменяться игроками

1702365785

вчера, 10:23

«Манчестер Юнайтед» предлагает «Барселоне» подписать нападающего в обмен на форварда каталонцев и сборной Бразилии . Англичанин отстранён от команды из-за конфликта с главным тренером Эриком Тен Хагом. «Манкунианцы» намерены избавиться от Санчо, но понимают, что не смогут выручить за вингера сумму, равной той, за которую его купили у «Боруссии» из Дортмунда.

Напомним, «Барселона» интересовалась Джейдоном до его перехода в МЮ .

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может обменять Санчо на игрока «Боруссии» Дортмунд.