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«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут обменяться игроками

вчера, 10:23

«Манчестер Юнайтед» предлагает «Барселоне» подписать нападающего Джейдона Санчо в обмен на форварда каталонцев и сборной Бразилии Рафинью. Англичанин отстранён от команды из-за конфликта с главным тренером Эриком Тен Хагом. «Манкунианцы» намерены избавиться от Санчо, но понимают, что не смогут выручить за вингера сумму, равной той, за которую его купили у «Боруссии» из Дортмунда.

Напомним, «Барселона» интересовалась Джейдоном до его перехода в МЮ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может обменять Санчо на игрока «Боруссии» Дортмунд.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ ahbg35vxr84w (раскрыть)
вчера в 19:53
))
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:37
Санчо куда уже не сватают. И в Ювентус и в Барселону. Как чемодан без ручки: с собой не взять и дома не оставить
112910415
112910415
вчера в 11:10
а что, а вдруг
получится ?
ahbg35vxr84w
ahbg35vxr84w
вчера в 10:25
Можно для смеху Бпрсе ещё лучшего игрока ноября впарить пока он за любимое автогольное дело снова не взялся
Гость
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