Клубный чемпионат мира 2025 продлится месяц

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вчера, 22:21

Клубный чемпионат мира 2025 года будет длиться месяц.

Турнир пройдет летом 2025-го с 15 июня по 13 июля. В это воскресенье в Джидде состоится заседание Совета ФИФА , на котором даты будут утверждены.

В соревновании примут участие 32 команды, 12 из них представят Европу. Отмечается, что «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют как недавние победители Лиги чемпионов.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) отреагировала на это, напомнив ФИФА , что футболистам необходим 28-дневный перерыв в межсезонье. Организация также сообщила ФИФА , что в сезоне 2024/25 некоторым игрокам придется сыграть 80 матчей за клуб и сборную суммарно. Это на 10% превышает нынешние максимальные значения.