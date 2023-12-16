Клубный чемпионат мира 2025 продлится месяц

Клубный чемпионат мира 2025 года будет длиться месяц.
Турнир пройдет летом 2025-го с 15 июня по 13 июля. В это воскресенье в Джидде состоится заседание Совета ФИФА, на котором даты будут утверждены.
В соревновании примут участие 32 команды, 12 из них представят Европу. Отмечается, что «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют как недавние победители Лиги чемпионов.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) отреагировала на это, напомнив ФИФА, что футболистам необходим 28-дневный перерыв в межсезонье. Организация также сообщила ФИФА, что в сезоне 2024/25 некоторым игрокам придется сыграть 80 матчей за клуб и сборную суммарно. Это на 10% превышает нынешние максимальные значения.
Если вышеназванные даты утвердят, то новый сезон АПЛ начнется через месяц после окончания мирового первенства.
Подумали бы об игроках, сделали бы 2 раза в год время отдельное для сборных и поставили адекватное количество матчей. Да и время игры бы сократили как было тут в правилах в Америке, где теперь больше чистого времени будет. Тоже сыграло бы хорошую роль.
Подумали бы об игроках, сделали бы 2 раза в год время отдельное для сборных и поставили адекватное количество матчей. Да и время игры бы сократили как было тут в правилах в Америке, где теперь больше чистого времени будет. Тоже сыграло бы хорошую роль.
ФИФА производит конкурсный набор футболистов для работы в две смены. Оплата потаймовая. Запись на втором этаже у г. Инфантино. При себе иметь спортивную форму и паспорт.
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ФИФА производит конкурсный набор футболистов для работы в две смены. Оплата потаймовая. Запись на втором этаже у г. Инфантино. При себе иметь спортивную форму и паспорт.
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