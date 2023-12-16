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Клубный чемпионат мира 2025 продлится месяц

вчера, 22:21

Клубный чемпионат мира 2025 года будет длиться месяц.

Турнир пройдет летом 2025-го с 15 июня по 13 июля. В это воскресенье в Джидде состоится заседание Совета ФИФА, на котором даты будут утверждены.

В соревновании примут участие 32 команды, 12 из них представят Европу. Отмечается, что «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют как недавние победители Лиги чемпионов.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) отреагировала на это, напомнив ФИФА, что футболистам необходим 28-дневный перерыв в межсезонье. Организация также сообщила ФИФА, что в сезоне 2024/25 некоторым игрокам придется сыграть 80 матчей за клуб и сборную суммарно. Это на 10% превышает нынешние максимальные значения.

Если вышеназванные даты утвердят, то новый сезон АПЛ начнется через месяц после окончания мирового первенства.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 10:16
По-моему этот клубный ЧМ-вообще маразм ФИФА.Никому он не нужен.Только чиновники от ФИФА,да владельцы клубов поимеют лишние деньги.Футбоисты-это гладиаторы 21 века,бьются до смерти на футбольных аренах.Даже владельцы гладиаторских школ в древнем Риме берегли своих бойцов.Да и команд в ЧМ и ЧЕ надо бы поубавить.Много проходных игр стало в группах.Вообще эта инициатива очередная чушь от футбольных чиновников.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:46
Что за бред? Это может привести к частым смертям футболистов прям на футбольном поле. Если такое произойдет хотя бы с одним футболистом, то всех, кто принимал решение о расширении ЛЧ, ЧМ и ЧЕ, надо судить очень жёстко.
FootFun
FootFun
сегодня в 07:22
Новый трофей для Реала, Сити или Баварии
Indzaghi
Indzaghi ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 06:32
Футболисты получают , по сравнению с другими гражданами , космические деньги . Им грех жаловатся на такую работу.
happy 50
happy 50
сегодня в 05:24
А еще пускай сделают вводить мяч из аута ногами.нести чушь,так до конца!А еще отменить во всех чемпионатах ничьи и заставлять футболистов бить послематчевые пенальти ,начиная разбег от противоположны ворот.Зрители будут рады.Чм увеличить до 72 команд.А что? Денег же надо срубить!чм проводить с июня по сентябрь,потом сразу чемпионаты.И проводить чм раз в два года.Пускай футболисты вообще не отдыхают.Поовели чм и сразу чемпионат стартует.Чемпионат закончился и сразу че.И так постоянно.
happy 50
happy 50
сегодня в 05:17
На все нововведения Инфантино тошно смотреть.Ради денег сделать из футбола пародию.32 команды на че,48 на чм.Клубный чм месяц.А что дальше? В погонетза деньгами теряется зрелищность.Да и вообще,тенденция всеобщего отупения,ширпотреба,деградации.
nubom
nubom
сегодня в 00:13
Срочно!!!
ФИФА производит конкурсный набор футболистов для работы в две смены. Оплата потаймовая. Запись на втором этаже у г. Инфантино. При себе иметь спортивную форму и паспорт.

.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 00:07
С такими нагрузками скоро каждый матч будут новые Эриксены и Локайеры. Но в ФИФА на такие мелочи плевать, главное капусты нарубить.
протон
протон
сегодня в 00:07
Его сделать коротким и всё или убрать, тут у каждого свое мнение будет. Матчи можно сократить так. Так и с такими турнирами как ЛН. Сейчас и игр в отборах на ЧМ также станет больше.
Подумали бы об игроках, сделали бы 2 раза в год время отдельное для сборных и поставили адекватное количество матчей. Да и время игры бы сократили как было тут в правилах в Америке, где теперь больше чистого времени будет. Тоже сыграло бы хорошую роль.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 00:03, ред.
Скорее кормчее корыто, из под ненасытного рыла Чефера, отодвигать потихоньку начинают...
Давно пора!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:56
Происходит коммерциализация футбола.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 23:32
Даёшь стахановские 100 матчей за сезон.. Хе-хе-хе.. ⛏️⚒️🛠️..
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:25
Ждём у ЧМ 2026 третий состав сборных!!! С таким темпом многие в лазарет лягут
sova147
sova147 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 23:12
Для нас игра а для них работа!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:59
Футболисты умрут от таких нагрузок
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:52
Ждёмс, целый месяц суперских игр!
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