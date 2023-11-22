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Клубы из Англии не выполнили требования Кодекса многообразия

вчера, 20:55

Английские клубы не смогли выполнить требования Кодекса многообразия.

Данный документ был создан в 2020 году Футбольной ассоциацией Англии (FA), он предусматривает этническое и гендерное многообразие и предполагает наличие приглашений на работу определенного числа темнокожих, азиатов и женщин. В 2022-м клубы из Англии не выполнили 6 из 8 требований.

Исполнительный директор английской ассоциации Марк Буллингем заявил, что со следующего года все клубы четырех высших дивизионов в мужском футболе и двух высших в женском будут обязаны публиковать отчеты об этническом и гендерном составе работников.

На данный момент в мужском футболе показатель приема на работу лиц вышеназванных категорий составляет 9% при цели 25%.

Отмечается, что «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Уолсолл» выполнили все требования, но большие клубы вроде «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Ньюкасла» смогли достичь лишь по одной цели.

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Перевод с theguardian.com Фото: Сайт fourfourtwo.com
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:33, ред.
Виноват. Вношу ясность.
Коммент был для взрослых и для тех, кто в СССРовских ВУЗах учил политэкономию.
Поэтому ..., терзать себя сомнениями не стоит. Расслабься и не бери лишнего в голову.
Гуль 15
Гуль 15 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 09:51
Плачевно - это Россия. В том числе футбол.
a-league
a-league
сегодня в 09:19, ред.
В целях умножения Старой Европы на "0", этот кодекс "Безобразия" надо тщательно выполнять
arsenVS
arsenVS
сегодня в 08:29
Ну у всех свои заморочки. Англия понимает что коренное население постепенно вытесняется приезжими и соответственно пытается максимально получить лояльность "новых" англичан. Это судьба всей старой европы.
112910415
112910415
сегодня в 08:23
желательно не доводить идеи до абсурда
RomM84
RomM84 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 07:44
    Igo0rek
    Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 05:28
    Меня терзают сомнения... Либо ты так сильно смог в иронию, либо реально так думаешь. В первом случае, это забавно, а во втором плачевно.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 03:25
    Интересно, кто этот документ создавал и чем думали? Пройдет определенное количество лет и в этом же документе то же самое будут писать о белых англичанах. Скорей всего так и будет.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 02:17, ред.
    Эта новость гласит о том, что основы и принципы государственного регулирования экономики у Англии Реально действуют.
    Поэтому... тут не ржать и острить в их адрес нужно, а... да, да - завидовать!

    Англия - как цивилизованное государство, в отличии от дикарей, заранее прогнозирует и контролирует рост и темп занятости в своей стране. Мало того контролирует, так она его ещё и коррелирует в зависимости от полового, возрастного и расового состава населения, дабы минимизировать риски социального неравенства и напряжённости, а также исключить/сгладить перекосы на рынке труда в ближайшей и среднесрочной перспективе.

    Разумеется... подобные требования не будут ложиться на мелких контрагентов рынка, а если и будут, то в разумной - адекватной процентовке. А вот организации среднего и крупного финансового достатка (а футбольная индустрия именно таковой и является) будут обязаны рано или поздно прогнуться уже по большей дуге.
    В конце то концов, страна создала им условия не только для развития деятельности, но и Процветания (!), поэтому она вправе требовать соразмерной отдачи..., и она её получит.

    P.S. Данная инфа оголила лишь ничтожную часть из общих функций государства, направленных на благо своего народонаселения.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 00:29
    Как же так, нужно всех наказать...
    RomM84
    RomM84
    вчера в 23:20
    Ну пожелаем им удачи в самоуничтожении...
    Интерес
    Интерес
    вчера в 22:34
    Карать,карать и карать их за невыполнение!Вплоть до исключения из АПЛ.И АПЛ исключить тоже...Отовсюду.
    liverpool-today
    liverpool-today
    вчера в 22:15, ред.
    Всегда футбольные клубы заставляли создавать футбольные академии, доморощенных игроков, а тут на тебе приехали. Подавай чёрных азиатов,ощущющих себя Мерилин Монро
    протон
    протон
    вчера в 22:10
    Конечно, зачем правила ВАР улучшать, заниматся откровенно плохим уровнем судейства, наконец провести нормальное расследование спонсорских выплат - это же никому не нужно!
    Вот долбанное "разнообразие" - это да, это мы можем!
    Пример голливуда(Disney, Netflix) идиотов ничему не учит
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 21:49
    То есть профессионализм теперь не главное, главное цвет кожи и пол человека...
    Кстати, а почему ущемлены права лгбт сообщества, трансгендеров и тех кто считает себя животным и даже растением? А таких у них не мало.
    Ох уж эти европейские ценности, в погоне за мнимой толерантность и чувством вины за прегрешение и преступления своих предков они теряют логику и превращают своё общество в театр абсурда.
    Для меня лично не важно какого цвета кожа, национальность и пол человека главное его качества, его профессионализм.
    Рой Макай
    Рой Макай
    вчера в 21:26
    Я думал, что основными целями команд являются завоевание трофеев и стремление показать классный футбол, чтобы радовать болельщиков. Оказывается главная задача не все эти мелочи, а укомплектование команды всяким разномастным сбродом с тонкой душевной организацией.
    mphuZ
    mphuZ
    вчера в 21:24
    Как будто в этом что-то плохое..
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