Клубы из Англии не выполнили требования Кодекса многообразия

Английские клубы не смогли выполнить требования Кодекса многообразия.
Данный документ был создан в 2020 году Футбольной ассоциацией Англии (FA), он предусматривает этническое и гендерное многообразие и предполагает наличие приглашений на работу определенного числа темнокожих, азиатов и женщин. В 2022-м клубы из Англии не выполнили 6 из 8 требований.
Исполнительный директор английской ассоциации Марк Буллингем заявил, что со следующего года все клубы четырех высших дивизионов в мужском футболе и двух высших в женском будут обязаны публиковать отчеты об этническом и гендерном составе работников.
На данный момент в мужском футболе показатель приема на работу лиц вышеназванных категорий составляет 9% при цели 25%.
Отмечается, что «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Уолсолл» выполнили все требования, но большие клубы вроде «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Ньюкасла» смогли достичь лишь по одной цели.
Коммент был для взрослых и для тех, кто в СССРовских ВУЗах учил политэкономию.
Поэтому ..., терзать себя сомнениями не стоит. Расслабься и не бери лишнего в голову.
Коммент был для взрослых и для тех, кто в СССРовских ВУЗах учил политэкономию.
Поэтому ..., терзать себя сомнениями не стоит. Расслабься и не бери лишнего в голову.
Поэтому... тут не ржать и острить в их адрес нужно, а... да, да - завидовать!
Англия - как цивилизованное государство, в отличии от дикарей, заранее прогнозирует и контролирует рост и темп занятости в своей стране. Мало того контролирует, так она его ещё и коррелирует в зависимости от полового, возрастного и расового состава населения, дабы минимизировать риски социального неравенства и напряжённости, а также исключить/сгладить перекосы на рынке труда в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Разумеется... подобные требования не будут ложиться на мелких контрагентов рынка, а если и будут, то в разумной - адекватной процентовке. А вот организации среднего и крупного финансового достатка (а футбольная индустрия именно таковой и является) будут обязаны рано или поздно прогнуться уже по большей дуге.
В конце то концов, страна создала им условия не только для развития деятельности, но и Процветания (!), поэтому она вправе требовать соразмерной отдачи..., и она её получит.
P.S. Данная инфа оголила лишь ничтожную часть из общих функций государства, направленных на благо своего народонаселения.
Поэтому... тут не ржать и острить в их адрес нужно, а... да, да - завидовать!
Англия - как цивилизованное государство, в отличии от дикарей, заранее прогнозирует и контролирует рост и темп занятости в своей стране. Мало того контролирует, так она его ещё и коррелирует в зависимости от полового, возрастного и расового состава населения, дабы минимизировать риски социального неравенства и напряжённости, а также исключить/сгладить перекосы на рынке труда в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Разумеется... подобные требования не будут ложиться на мелких контрагентов рынка, а если и будут, то в разумной - адекватной процентовке. А вот организации среднего и крупного финансового достатка (а футбольная индустрия именно таковой и является) будут обязаны рано или поздно прогнуться уже по большей дуге.
В конце то концов, страна создала им условия не только для развития деятельности, но и Процветания (!), поэтому она вправе требовать соразмерной отдачи..., и она её получит.
P.S. Данная инфа оголила лишь ничтожную часть из общих функций государства, направленных на благо своего народонаселения.
Вот долбанное "разнообразие" - это да, это мы можем!
Пример голливуда(Disney, Netflix) идиотов ничему не учит
Вот долбанное "разнообразие" - это да, это мы можем!
Пример голливуда(Disney, Netflix) идиотов ничему не учит
Кстати, а почему ущемлены права лгбт сообщества, трансгендеров и тех кто считает себя животным и даже растением? А таких у них не мало.
Ох уж эти европейские ценности, в погоне за мнимой толерантность и чувством вины за прегрешение и преступления своих предков они теряют логику и превращают своё общество в театр абсурда.
Для меня лично не важно какого цвета кожа, национальность и пол человека главное его качества, его профессионализм.
Кстати, а почему ущемлены права лгбт сообщества, трансгендеров и тех кто считает себя животным и даже растением? А таких у них не мало.
Ох уж эти европейские ценности, в погоне за мнимой толерантность и чувством вины за прегрешение и преступления своих предков они теряют логику и превращают своё общество в театр абсурда.
Для меня лично не важно какого цвета кожа, национальность и пол человека главное его качества, его профессионализм.