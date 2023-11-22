Клубы из Англии не выполнили требования Кодекса многообразия

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вчера, 20:55

Английские клубы не смогли выполнить требования Кодекса многообразия.

Данный документ был создан в 2020 году Футбольной ассоциацией Англии (FA), он предусматривает этническое и гендерное многообразие и предполагает наличие приглашений на работу определенного числа темнокожих, азиатов и женщин. В 2022-м клубы из Англии не выполнили 6 из 8 требований.

Исполнительный директор английской ассоциации Марк Буллингем заявил, что со следующего года все клубы четырех высших дивизионов в мужском футболе и двух высших в женском будут обязаны публиковать отчеты об этническом и гендерном составе работников.

На данный момент в мужском футболе показатель приема на работу лиц вышеназванных категорий составляет 9% при цели 25%.

Отмечается, что «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Уолсолл» выполнили все требования, но большие клубы вроде «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Ньюкасла» смогли достичь лишь по одной цели.