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В профессиональном футболе могут ввести 10-минутные удаления

сегодня, 00:20

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения 10-минутных штрафов в профессиональных лигах для игроков за несогласие с решениями арбитров, а также разрешения только капитану команды приближаться к судье.

Практику с временными удалениями начали применять в Англии на массовом и юношеском уровнях в 2019 году.

Отмечается, что пока речь не идёт о подобном наказании за другие нарушения.

В этом сезоне в первых четырёх дивизионах английского чемпионата действует правило, при котором футболисты могут получить предупреждения, если два или более игроков окружают арбитров.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:03, ред.
Ну, это уже лишнее...
Такие нововведения могут только испортить футбол.
Это же не хоккей в конце концов. Футбольным чиновникам больше заняться нечем?
Перефразируя нашего знаменитого комментатора Николая Озерова,
хочется сказать: "Такой футбол нам не нужен!".
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 13:09
Ну да 5 метров пробежал отдай пас.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:48
А я "за". Арбитров надо защищать от разъярённых мужиков, которым только дай повод побузить. Если бы "нападения" на первых совершались 1-2 за матч, это можно было бы выдержать. Но когда в течение всего матча тебя по всякому поводу окружают и прессуют по 3-4 кровожадных футболиста со сверкающими от гнева глазами, и размахивающие верхними конечностями - не каждый выдержит.
С другой стороны, есть жёлтые карточки, которые во многих случаях действуют более отрезвляюще, чем удаление на 10 мин. За такое короткое время команда не получает никакого преимущества, кроме морального удовлетворения.
Интерес
Интерес
сегодня в 09:07
А так и до пожизненного недалеко!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:28
Всё, скоро и футбол похерят...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 08:04
А пробежку случайно не собираются ввести?
112910415
112910415
сегодня в 06:49
можно, можно ...
но на практике арбитры опять всё испортят !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:15
До сих пор не могут прийти к единому мнению, как трактовать правила запрета игры рукой, теперь еще хотят добавить удаления в футболе.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 04:46
Скоро футбол умрет
протон
протон
сегодня в 00:39
можно ещё красные за симуляции, противно смотреть, как игроки падают с истошными криками, кувыркаются через пол поля, а на повторе видно, что там даже касания не было. те встают как нивчем не бывало и дальше бегают
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:23, ред.
Эх кабы не наворотили , чего ни будь лишнего - дай только волю...)))
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