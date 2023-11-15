В профессиональном футболе могут ввести 10-минутные удаления

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения 10-минутных штрафов в профессиональных лигах для игроков за несогласие с решениями арбитров, а также разрешения только капитану команды приближаться к судье.
Практику с временными удалениями начали применять в Англии на массовом и юношеском уровнях в 2019 году.
Отмечается, что пока речь не идёт о подобном наказании за другие нарушения.
В этом сезоне в первых четырёх дивизионах английского чемпионата действует правило, при котором футболисты могут получить предупреждения, если два или более игроков окружают арбитров.
Такие нововведения могут только испортить футбол.
Это же не хоккей в конце концов. Футбольным чиновникам больше заняться нечем?
Перефразируя нашего знаменитого комментатора Николая Озерова,
хочется сказать: "Такой футбол нам не нужен!".
Такие нововведения могут только испортить футбол.
Это же не хоккей в конце концов. Футбольным чиновникам больше заняться нечем?
Перефразируя нашего знаменитого комментатора Николая Озерова,
хочется сказать: "Такой футбол нам не нужен!".
С другой стороны, есть жёлтые карточки, которые во многих случаях действуют более отрезвляюще, чем удаление на 10 мин. За такое короткое время команда не получает никакого преимущества, кроме морального удовлетворения.
С другой стороны, есть жёлтые карточки, которые во многих случаях действуют более отрезвляюще, чем удаление на 10 мин. За такое короткое время команда не получает никакого преимущества, кроме морального удовлетворения.
но на практике арбитры опять всё испортят !
но на практике арбитры опять всё испортят !