В профессиональном футболе могут ввести 10-минутные удаления

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сегодня, 00:20

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) рассматривает возможность введения 10-минутных штрафов в профессиональных лигах для игроков за несогласие с решениями арбитров, а также разрешения только капитану команды приближаться к судье.

Практику с временными удалениями начали применять в Англии на массовом и юношеском уровнях в 2019 году.

Отмечается, что пока речь не идёт о подобном наказании за другие нарушения.

В этом сезоне в первых четырёх дивизионах английского чемпионата действует правило, при котором футболисты могут получить предупреждения, если два или более игроков окружают арбитров.