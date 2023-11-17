Нигерия без Осимхена, в Гану вернулся капитан. В Африке стартовал отбор на ЧМ-2026

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вчера, 16:47

Представители Африки отбираются на турнир по-новому.

Еще свежи воспоминания о чемпионате мира 2022 года, а местами стартовал отбор на ЧМ -2026, который примут США , Мексика и Канада. Отборочный цикл начался в Африке. Причем по измененным правилам, которые имеет смысл вспомнить.

Историческое расширение

В 1998 году представительство Африки на чемпионатах мира было расширено до пяти команд. И с тех пор количество не менялось. Единственным увеличением до шести был турнир, когда ЮАР принимала чемпионат. Но теперь увеличилось число участников чемпионатов мира с 32 до 48. Соответственно, двери открылись и для дополнительных сборных из Африки. Теперь на мундиаль попадут девять команд напрямую из отборочного цикла, а десятая может попасть через межконтинентальный плей-офф.

Как и следовало ожидать, критика у этого решения есть. Кому-то кажется, что Африка представлена недостаточно. Ведь там 53 национальные федерации, а мест всего девять. Тогда как у Европы с 55 федерациями и Южной Америки с десятью федерациями суммарно 24 места. Другие же утверждают, что у Африки просто нет столько конкурентоспособных команд, и увеличение числа ее представителей снизит престиж турнира и качество футбола. Однако для африканских сборных и местных болельщиков с футболистами математика проста: шанс попасть на чемпионат мира существенно вырос.

Новый формат

Расширение участия, конечно, подразумевает и перенастройку отборочной кампании. Она была упрощена и стала понятнее. Все 53 сборные (а Эритрея самостоятельно снялась с отбора, потому что местные власти опасаются бегства футболистов) разделены на восемь групп по шесть команд и одну из пяти. Все команды сыграют друг с другом по круговой схеме. Это будет продолжаться до октября 2025 года. И победители девяти групп попадут на чемпионат мира.

Но это еще не все. Четыре лучшие команды среди занявших вторые места сыграют в ноябре 2025 года в мини-турнире, а победитель этого турнира сыграет в межконтинентальном плей-офф. Он может стать десятым африканским участником чемпионата мира. Такая команда в итоге может сыграть в отборе 16 матчей.

Давление на тренеров

Можно себе представить, что такой растянутый плавный отборочный турнир даст много времени тренерским штабам на раскачку. Но нельзя забывать о Кубке Африки, который всегда всплывает где-то внезапно посреди сезона и во время отбора, спутывая всем карты. До его начала осталось около двух месяцев. Так что спокойной жизнь тренеров африканских сборных не назовешь.

Обычно по итогам Кубка Африки один-два тренера минимум лишаются своих постов. Это будет своего рода предварительный экзамен, который покажет, на что способна команда перед решением главной задачи – выхода на чемпионат мира. Нередко выступления на Кубке Африки становятся показательными. Например, с него в свое время сборная Алжира начала 35-матчевую беспроигрышную серию.

Но наибольшее давление будет на тех специалистов, которые возглавляют самые именитые команды. Например, на Хьютона в Гане и Ригобера Сонга в Камеруне. От этих команд всегда ждут максимального результата. Так что спокойно чувствовать себя им не дадут с самого начала отбора, а на Кубке Африки оба испытают немалый стресс.

Главное возвращение

В состав сборной Ганы, где всегда по африканским меркам было немало звезд из Европы, вернулся Андре Айю, который, как казалось, уже давно завязал с футболом на высшем уровне. Поэтому его включение в состав национальной команды стало едва ли не самым громким событием начала отборочного цикла (отсутствие сборной Эритреи таковым уже никто не считал – об этом все догадывались заранее).

Айю ведь не выходил на поле с конца прошлого сезона, а новую команду нашел себе только 11 ноября, присоединившись к «Гавру» и став одноклубником Далера Кузяева. Айю не призывался в сборную Ганы на сентябрьские и октябрьские матчи, но сохранил капитанскую повязку.

Айю по-прежнему очень хороший игрок, он может показывать все лучшее на тренировках, – объяснил свое решение главный тренер сборной Ганы Крис Хьютон. – Он имеет особое значение для команды, потому что это капитан, он очень хорошо влияет на молодых игроков. Дело не только в его игровых способностях, но и в значении для команды.

Меньше звёзд

В то же время начало отбора в Африке сопровождается отсутствием некоторых главных звезд Черного континента. Например, традиционно мощная сборная Камеруна обойдется без Венсана Абубакара, который получил травму. Также камерунцы остались без Оливье Кемена и Гарольда Мукуди, а также без не имеющего практики Эрика-Максима Чупо-Мотинга.

Та же Гана, в которую вернулся Айю, лишилась Томаса Партея, который не играл за «Арсенал» с начала октября из-за травмы. По-прежнему сложные отношения у Пьера-Эмерика Обамеянга с руководством сборной Габона. Пока она обходится без одной из главных звезд Африки последнего десятилетия.

Кстати, у Габона продолжаются традиционные проблемы с дисциплиной. Два футболиста уже выгнаны из сборной за плохое поведение. Это экс-игрок «Сандерленда» Дидье Ибрагим Ндонг и Аарон Бупендза, представляющий «Цинциннати». Они прибыли в страну, но потом стали игнорировать указания администрации сборной, и их отправили назад.

Но самой заметной потерей станет отсутствие у сборной Нигерии одной из главных нынешних африканских звезд в мире – Виктора Осимхена. Он все еще страдает от травмы, которую получил в прошлом месяце в расположении сборной. А ведь помимо него Нигерия не может рассчитывать на Самуэля Чуквуэзе и Ахмеда Мусу. С другой стороны, это открывает возможности для талантливой молодежи, которой нигерийцы всегда могли похвастаться. Причем и из числа тех ребят, которые уже выступают в Европе. Взять того же Виктора Бонифаца из «Байера». 22-летний парень дебютировал в сборной в сентябре. А в 11 матчах чемпионата Германии за леверкузенцев он забил семь мячей и сделал пять голевых передач.