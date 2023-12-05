Глава группы по изменению формата РПЛ рассказал о возможной реформе

1701759038

сегодня, 09:50

Генеральный директор «Динамо» , который также является главой рабочей группы по изменению формата РПЛ , сообщил о важных нюансах возможной реформы.

Ключевым вариантом является проведение плей-офф после гладкого чемпионата. В нём будут участвовать первые восемь команд. Чемпион будет определяться по итогам гладкого чемпионата.