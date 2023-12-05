Глава группы по изменению формата РПЛ рассказал о возможной реформе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, который также является главой рабочей группы по изменению формата РПЛ, сообщил о важных нюансах возможной реформы.
Ключевым вариантом является проведение плей-офф после гладкого чемпионата. В нём будут участвовать первые восемь команд. Чемпион будет определяться по итогам гладкого чемпионата.
а детали-то можно менять )
а детали-то можно менять )
А в какой команде он нападающий?
А в какой команде он нападающий?
Как вы можете объяснить, в одной команде Сака Букайо
нападающий, а в другой полузащитник ?
Как вы можете объяснить, в одной команде Сака Букайо
нападающий, а в другой полузащитник ?