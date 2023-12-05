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Глава группы по изменению формата РПЛ рассказал о возможной реформе

сегодня, 09:50

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, который также является главой рабочей группы по изменению формата РПЛ, сообщил о важных нюансах возможной реформы.

Ключевым вариантом является проведение плей-офф после гладкого чемпионата. В нём будут участвовать первые восемь команд. Чемпион будет определяться по итогам гладкого чемпионата.

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Все комментарии
112910415
112910415 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 11:27
им важно, чтобы идея начала всерьёз обсуждаться !
а детали-то можно менять )
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:30
Если чемпион определяется по результатам гладкого чемпионата, то в чем тогда смысл плей-офф?
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:25
Хорошо хоть мяч на квадратный менять не будут.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:21
После "гладкого" чемпионата, пойдет шершавый
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 10:14
У нас команды и так по 2 матча в неделю играют с этим кубком, вы еще и паузу между сезонами хотите играми забить полностью? Может просто перейти на весна-осень и успокоиться?
alexgurzan
alexgurzan ответ Rosol (раскрыть)
сегодня в 10:11
Добрый день.
А в какой команде он нападающий?
112910415
112910415
сегодня в 10:01
больше реформов - хороших и разных ! ))
Rosol
Rosol
сегодня в 09:59
Добрый день !
Как вы можете объяснить, в одной команде Сака Букайо
нападающий, а в другой полузащитник ?
6nq9s3hzsfnf
6nq9s3hzsfnf
сегодня в 09:54
Чем больше реформ тем хуже получается
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