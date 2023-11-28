В футболе могут появиться временные удаления

Временные удаления могут появиться в профессиональном футболе в ближайшее время.
Международный совет футбольных ассоциаций согласился внедрить данную меру в ведущих соревнованиях. Эксперимент может начаться уже в следующем сезоне.
Дисквалификации на 10 минут могут применяться в том случае, если нарушение не доходит по своей грубости до красной карточки, а предупреждения недостаточно.
Во многом это нововведение продиктовано наличием в игре «тактических фолов». Так, в финале Евро-2020 итальянский защитник Джорджо Кьеллини схватил за футболку и свалил на газон англичанина Букайо Сака, помешав ему развить атаку.
Судьи перед тем как выдать ЖК предупреждают игроков, что следующее нарушение будет караться уже карточкой.
Неужели вы ни разу не видели перед тем как дать ЖК игроку судья жестами показывает (считает) на пальцах сколько раз игрок нарушил правила перед реальным наказанием.
Судьи часто ведут беседы с игроками, пытаются их образумить, предупреждают о последствиях, это можно считать условным наказанием.
Судьи перед тем как выдать ЖК предупреждают игроков, что следующее нарушение будет караться уже карточкой.
Неужели вы ни разу не видели перед тем как дать ЖК игроку судья жестами показывает (считает) на пальцах сколько раз игрок нарушил правила перед реальным наказанием.
Судьи часто ведут беседы с игроками, пытаются их образумить, предупреждают о последствиях, это можно считать условным наказанием.
Чемпионат Ватикана имеет ряд примечательных особенностей. Среди прочего, арбитры помимо стандартной жёлтой и красной карточки используют также голубую, которая показывается игрокам за нецензурную брань. Получивший голубую карточку футболист удаляется с поля на пять минут...
Хотя...в наших реалиях весь матч будут играть 7 на 7)...
Чемпионат Ватикана имеет ряд примечательных особенностей. Среди прочего, арбитры помимо стандартной жёлтой и красной карточки используют также голубую, которая показывается игрокам за нецензурную брань. Получивший голубую карточку футболист удаляется с поля на пять минут...
Хотя...в наших реалиях весь матч будут играть 7 на 7)...
И послушайте ведь нельзя же ко всему так серьёзно относится.
И послушайте ведь нельзя же ко всему так серьёзно относится.