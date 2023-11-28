В футболе могут появиться временные удаления

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вчера, 19:40

Временные удаления могут появиться в профессиональном футболе в ближайшее время.

Международный совет футбольных ассоциаций согласился внедрить данную меру в ведущих соревнованиях. Эксперимент может начаться уже в следующем сезоне.

Дисквалификации на 10 минут могут применяться в том случае, если нарушение не доходит по своей грубости до красной карточки, а предупреждения недостаточно.

Во многом это нововведение продиктовано наличием в игре «тактических фолов». Так, в финале Евро-2020 итальянский защитник Джорджо Кьеллини схватил за футболку и свалил на газон англичанина Букайо Сака, помешав ему развить атаку.