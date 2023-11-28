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В футболе могут появиться временные удаления

вчера, 19:40

Временные удаления могут появиться в профессиональном футболе в ближайшее время.

Международный совет футбольных ассоциаций согласился внедрить данную меру в ведущих соревнованиях. Эксперимент может начаться уже в следующем сезоне.

Дисквалификации на 10 минут могут применяться в том случае, если нарушение не доходит по своей грубости до красной карточки, а предупреждения недостаточно.

Во многом это нововведение продиктовано наличием в игре «тактических фолов». Так, в финале Евро-2020 итальянский защитник Джорджо Кьеллини схватил за футболку и свалил на газон англичанина Букайо Сака, помешав ему развить атаку.

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Перевод с telegraph.co.uk Фото: Сайт soccerbible.com
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Все комментарии
1580556558
1580556558
вчера в 23:54
Подобное нововведение может сломать игру. Сколько времени команде-нарушителю потребуется, чтобы перестрлиться с игоы в меньшиестве на игру в полном составе и наоборот, с командой, имеющей численное преимущество это может сыграть злую шутку, она также может не успеть перестроиться. А с другой стороны не помешало бы удалять с поля на несколько минут за задержку времени и симуляции.
Futurista
Futurista ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:37
Так не священники же матерятся, а футболисты)...но наказание предусмотрено...
lotsman
lotsman
вчера в 22:17
И так судьи путаются, так им ещё задачку подвалят.
Petergoff
Petergoff
вчера в 22:13
Превратили футбол, чёрт знает во что. Вары, удаления.
lobsterdam
lobsterdam ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:01
неужто и в католическом мировом центре не обходятся без мата?
Женёк Н.
Женёк Н.
вчера в 21:15
Не нужно делать из игры балаган.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:13
Не нравится мне это особенно в наших реалиях и с кротами. Где эта грань, "если нарушение по своей грубости не доходит до КК, а предупреждения недостаточно". Они удары то не видят прямой ногой шипами). Бред. Ничего из этого не выйдет, а лишь будет очередная манипуляция судейского корпуса и головная боль КДК, Споры, жалобы, споры.
Варвар7
Варвар7 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:01
Конечно я слежу за футболом как простой болельщик и куда мне до таких тонкостей которые подмечаете Вы. В статье сказано ,что хотят внедрить 10 минутные удаления ( официально) ,мною предложено в качестве продолжения абсурда давать официально условные наказания ( с занесением в протокол и желательно с объявлением по стадиону) и в конце стоит скобка, что это не на полном серьёзе (ирония). А о том , о чём ведут беседы арбитр с игроком мы можем только догадываться - ведь мы при этом не присутствуем) и здесь имеет место человеческий фактор - кого то судья после такой беседы выгонит сразу, а с кем то будет ещё не раз разговаривать и пальцы загибать.)
И послушайте ведь нельзя же ко всему так серьёзно относится.
Futurista
Futurista
вчера в 20:49, ред.
Есть кстати интересный опыт...
Чемпионат Ватикана имеет ряд примечательных особенностей. Среди прочего, арбитры помимо стандартной жёлтой и красной карточки используют также голубую, которая показывается игрокам за нецензурную брань. Получивший голубую карточку футболист удаляется с поля на пять минут...
Хотя...в наших реалиях весь матч будут играть 7 на 7)...
drug01
drug01
вчера в 20:47
Это будет похоже как в хоккее будет!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:32
Кстати, интересное решение: ведь бывают «оранжевые» карточки - будет наказание «оранжевое». Но вопрос в другом: как это все будет организовано?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:26, ред.
Никакого смысла в этом "нововведении" нет. За десять минут команда, получившая численное преимущество, просто психологически не сможет "разогнаться" и, перестроившись, придавить соперника. Такой команде можно не беспокоиться лишь о том, что соперник, имея на одного игрока меньше, попрёт в авантюрную контр - атаку.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Вы невнимательно следите за футболом, подобное наказание существует давно.
Судьи перед тем как выдать ЖК предупреждают игроков, что следующее нарушение будет караться уже карточкой.
Неужели вы ни разу не видели перед тем как дать ЖК игроку судья жестами показывает (считает) на пальцах сколько раз игрок нарушил правила перед реальным наказанием.
Судьи часто ведут беседы с игроками, пытаются их образумить, предупреждают о последствиях, это можно считать условным наказанием.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:16
Почему бы и нет? Футбол в классическом виде давно уже исчез. Так что ... Меньше будут ручонки да ножонки не по делу применять).
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:11
Ну можно пойти ещё дальше и давать условные наказания.)
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 20:03
Махач как в хоккее не за горами!!!
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