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В МЛС ввели новое правило. Игроку нужно уходить на замену за 10 секунд

вчера, 10:32

МЛС в четверг, 14 декабря, представила новое правило, согласно которому футболист должен покинуть поле в случае замены за 10 секунд.

Если игрок не выполнит это, то футболист, который должен выйти на замену, будет удержан за пределами поля на 60 секунд, а клубу придется минуту играть в меньшинстве. Новое правило было одобрено Советом владельцев МЛС и будет применяться начиная с сезона 2024 года наряду с другими изменениями, затрагивающими различные области игры. Это правило было успешно проверено в последнем сезоне MLS NEXT Pro. 99,7% из более чем 3 200 замен были выполнены за 10 секунд или меньше.

Кроме того, если футболист, который, возможно, получил травму, будет лежать на газоне больше 15 секунд, судья остановит матч и пригласит на поле врачей. После этого игрока выведут за пределы поля, где он будет находиться минимум две минуты, в течение которых медики оценят его состояние здоровья. Это даст больше времени врачам, чтобы понять характер травмы футболиста, а также сократит паузы.

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Перевод с mundodeportivo.com Фото: Сайт SkySports
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 23:06, ред.
Давай Димон копья дальше ломать не будем.
Практика - критерий истины. Поглядим...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:59, ред.
В футболе никогда не было временных удалений. Их введение и есть велосипед.

Я понял, ты защищаешь интересы команды, которая проигрывает на 79й минуте 0:1 или фаворита, который к этой же минуте никак не может взломать оборону аутсайдера. И типа, чтобы темп игры не терялся… А я считаю, это проблема тех команд, которые до поздних минут никак не могут добиться результата. У вас до этого было больше часа времени, ворота 7 метров, какие ещё секунды и удаления на минуты? Американский бред)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:51, ред.
Зачем придумывать "велосипед" ? Здесь им и не пахнет.

Ну и к слову... Я тебе уже ответил на этот вопрос во втором своём комменте (повторяться не имеет смысла).
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
Либо это правило превратится в бюрократический фарс высчитывания секунд на поле, либо на это правило будут закрывать глаза, как с правилом 6 секунд для вратаря… Зачем придумывать велосипед, если уж можно на время замены остановить секундомер?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
"Ну категорически против временных удалений."

Ну так вся идея и сводится как раз к тому, что их не будет в принципе - какой дурак будет подставлять свою команду, когда есть чёткие требования, за которые с него Свои же и спросят ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:35, ред.
Ну тогда можно останавливать время на время замены, если это прям так важно. В чём проблема? А если человек реально хромает, он что, ради этих секунд вприпрыжку должен бежать?
Ну категорически против временных удалений. Американцы могут зарегистрировать соккер, как отдельный вид спорта и делать там, что угодно. Но только, пожалуйста, не в английском футболе)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
По Снегурке поддерживаю - пусть Мороз кое за что держит хитро...опого стервеца/симулянта, а она тому сразу шину накладывает...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:31
Подводим итог - срочно внедрить сие новшество в РПЛ!
И Дед Мороз одобряет! Снегурочку, если что.... принудим к принятию правильного решения.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:28
Да мну не опровергает сие начинание, рациональное зерно просматривается, просто по шахматной привычке сразу начал перебирать варианты...))
Скорее всего всё в "Объяснительной записке" расжёвано)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
Олег.
Тут ведь дело принципа, а не степени сложности события. Вопросы подобного характера входят в разряд далеко не Науки, а элементарной - земной организации, где по сути вообще нет нерешаемых проблем..., тем более таких (такой), о которой ты сейчас поведал.
Однако в несовершённых системах есть люди, которые получая за это з/п, подобные проблемы не решают. Вызвано это 2-мя причинами: 1. поскольку перед ними никто не ставит такой задачи...; 2. либо же они это делают сознательно, пользуясь некомпетентностью вышестоящего руководства - я про евро-фифа павлинов, которые за 100 лет существования игры, к своему стыду, так и не удосужились составить футбольные правила, исключающие двойное толкование в судействе, оставив всё на откуп стрелочнику (арбитру). Ты понимаешь, о чём я ?

В Штатах, поверь мне на слово, любой подобный, прости за выражение, п.ук описан, рассмотрен, оценен и спродюссирован. Шаг влево/вправо - иди и ищи новую работу. Причина ? Всё дело в желании и стремлении быть лучшими во всём. Поэтому они и Number One.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:41
Хорошо.
Представим следующую ситуацию: игрок получает по ноге, падает, встает не пролежав на траве 15 сек (условие выполнил..) и показывает тренеру "замена" и остается держать свою зону. Через пару минут замена, игрок идти самостоятельно может, а бежать - нет, опасается. "Травмированный" игрок в центре поля - в любую сторону 30 метров и 10 сек.
Мну комментирует то, что я прочел в предоставленной статье.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:52, ред.
Травмы и старые рецидивы ? Вот увидишь, что янки и на этот случай придумают нечто разумное по типу экспресс-электрокаров с носилками и т.п, в то время как Старый Свет с ретроградом Чеферином будут плестись и по этим вопросам в хвосте.

Здесь же речь о замене игрока и неприкрытую, с его стороны, затяжку времени..., а не о потенциальных травмах и их рецидивах.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 15:47, ред.
10 или 15/20 секунд - не суть. Важно чтоб игроки понимали, что есть какой-никакой регламент, и что команде будет хреново ... за его несоблюдение .
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:43
10 секунд - это дичь, которую потом всё равно не будут соблюдать, как в своё время 6 секунд вратари. Опять же, всегда негласно накидывали и накидывают за замену 30 секунд на компенсированное время. Если играл в большой футбол, то понимаешь, что там часто 10 секунд уходит на то, чтобы на этом огромном поле понять, кто кого меняет…
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:08
Предположим футболист получил лёгкую травму или дал знать о себе старый ушиб, рецидив. Игрок может самостоятельно покинуть поле, но находится в центре его... Как за 10 сек.выполнить предписание? Бежать и усугубить старую травму?
Может быть выход чётко добавлять время затраченное на эти мероприятия?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 14:01, ред.
Ну и какой смысл из дополнительных 5-7 минут в конце, если к примеру, инициатива на тот момент уже у другой команды..., на поле другие игроки..., счёт матча удвоился/утроился, т.е. стал определяющим,....,...., и т.д. и т.п. ??

Всё правильно янки делают. Во главу угла они ставят именно Текущий(!) момент футбола, а не его позднюю, зачастую потерявшую актуальность, сцену.
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:35
Пусть хоть тянет время. Есть судья который даст желтую за затяжку времени и добавит компенсированно. Как по мне ненужное правило.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:26, ред.
Парадокс в том, что зрелые идеи, как эта, почему то рождаются в головах функционеров МЛС, а не УЕФА/ФИФА.
Хорошее и вполне осуществимое новшество, которое экономит время и не ломает ритм матча, - полевой игрок увидел, осмыслил и покинул пределы игры, ибо вовсе необязательно еле-еле плестись напрямую к своей скамейке через всё поле, а достаточно просто выбежать трусцой за ближайшую боковую/лицевую линию.

P.S. В чём пиндосам не откажешь, так это в рациональности. Всё там поставлено во благо Шоу. Молодцы, одним словом.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:26
Скоро и в Европе будет такие правила Гном постарается
112910415
112910415
вчера в 13:13
прямо фонтан приличных идей !
это как раз взбодрит игру !
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 13:13
Опять же давайте представим ситуацию. Игрок и вся команда начинают спорить, что он ушёл за 10 секунд, а не за 12. Можно так игру затянуть на этом эпизоде, что потом минутку в 10м легко побегать можно. Поверьте, аутсайдеры всегда найдут способ испортить настроение топовому фавориту, разбить игру на эпизоды и обрадовать букмекеров)

Поэтому однозначно доработка ВАР. Можно арбитру в карман сразу девайс положить, чтобы он не бегал к телеку, если надо. Да можно многое с ВАРом придумать. Но только не фиолетовые карточки и временные удаления. Футбол - английский вид спорта, а не американский!
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 13:09
Эффективное правило. В Европе давно пора вести. Перестанут валяться и симулировать боль.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 13:02, ред.
А лично мне не заходит. Зачем вообще вводить новые правила? Ввели ВАР, и этого достаточно. Нужно дорабатывать ВАР. Например, разрешить арбитрам ВАР подсказывать жёлтые карточки и опасные штрафные. Но точно не надо вводить в футбол временные удаления! Только не этот американский фарс! Можно спокойно накинуть, как в последнее время, 5-7 минут в конце и всё.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:52
Хорошее правило, солидарен. В дворовом МЛС хоть что то путное
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:46
Продолжать работать в этом направлении ,и, чтоб симулянты -"рецидивисты" рисовали у себя в мыслях вот такую картину...)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:39
Давно пора. ";Шаги" предприняты правильные . Затяжка времени сильно портит игру и многих раздражает. Ведь мы часто наблюдаем такую картину , что чуть ли не каждый второй судья стоит над потерпевшим в позе буквы "зю" и ласково оглаживает его а через минуту они показывают друг другу большие пальцы вверх и как не в чём не бывало разбегаются и матч идёт дальше. А темп , ритм и настрой сбиты....
ОПС
ОПС
вчера в 12:07
Вроде стали позже всех в футбол играть, а предложения дельные. Нормально.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:44
Странно, что "поклонники" Лео не связали это событие с ним).
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 11:08
Инициатива с валяющимся на газоне более 15 секунд игроком мне очень понравилась. Давно пора так с симулянтами бороться. Лежишь больше 15 секунд, пусть медики тебя уносят за пределы поля и отдыхай там ещё 5 минут, оставив команду в меньшинстве. И уже не будет иметь значения, что за пределами поля, ты тут же на ноги вскочешь, полный сил и здоровья.

Полезные новшества, скорей бы их в Старом свете внедряли.
dzt472t2f8s8
dzt472t2f8s8
вчера в 11:05
Правильное решение, а то уходят словно красно девицы на подиуме.
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