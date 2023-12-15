В МЛС ввели новое правило. Игроку нужно уходить на замену за 10 секунд

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вчера, 10:32

МЛС в четверг, 14 декабря, представила новое правило, согласно которому футболист должен покинуть поле в случае замены за 10 секунд.

Если игрок не выполнит это, то футболист, который должен выйти на замену, будет удержан за пределами поля на 60 секунд, а клубу придется минуту играть в меньшинстве. Новое правило было одобрено Советом владельцев МЛС и будет применяться начиная с сезона 2024 года наряду с другими изменениями, затрагивающими различные области игры. Это правило было успешно проверено в последнем сезоне MLS NEXT Pro. 99,7% из более чем 3 200 замен были выполнены за 10 секунд или меньше.

Кроме того, если футболист, который, возможно, получил травму, будет лежать на газоне больше 15 секунд, судья остановит матч и пригласит на поле врачей. После этого игрока выведут за пределы поля, где он будет находиться минимум две минуты, в течение которых медики оценят его состояние здоровья. Это даст больше времени врачам, чтобы понять характер травмы футболиста, а также сократит паузы.