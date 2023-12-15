В МЛС ввели новое правило. Игроку нужно уходить на замену за 10 секунд

МЛС в четверг, 14 декабря, представила новое правило, согласно которому футболист должен покинуть поле в случае замены за 10 секунд.
Если игрок не выполнит это, то футболист, который должен выйти на замену, будет удержан за пределами поля на 60 секунд, а клубу придется минуту играть в меньшинстве. Новое правило было одобрено Советом владельцев МЛС и будет применяться начиная с сезона 2024 года наряду с другими изменениями, затрагивающими различные области игры. Это правило было успешно проверено в последнем сезоне MLS NEXT Pro. 99,7% из более чем 3 200 замен были выполнены за 10 секунд или меньше.
Кроме того, если футболист, который, возможно, получил травму, будет лежать на газоне больше 15 секунд, судья остановит матч и пригласит на поле врачей. После этого игрока выведут за пределы поля, где он будет находиться минимум две минуты, в течение которых медики оценят его состояние здоровья. Это даст больше времени врачам, чтобы понять характер травмы футболиста, а также сократит паузы.
Поэтому однозначно доработка ВАР. Можно арбитру в карман сразу девайс положить, чтобы он не бегал к телеку, если надо. Да можно многое с ВАРом придумать. Но только не фиолетовые карточки и временные удаления. Футбол - английский вид спорта, а не американский!
Поэтому однозначно доработка ВАР. Можно арбитру в карман сразу девайс положить, чтобы он не бегал к телеку, если надо. Да можно многое с ВАРом придумать. Но только не фиолетовые карточки и временные удаления. Футбол - английский вид спорта, а не американский!
Хорошее и вполне осуществимое новшество, которое экономит время и не ломает ритм матча, - полевой игрок увидел, осмыслил и покинул пределы игры, ибо вовсе необязательно еле-еле плестись напрямую к своей скамейке через всё поле, а достаточно просто выбежать трусцой за ближайшую боковую/лицевую линию.
P.S. В чём пиндосам не откажешь, так это в рациональности. Всё там поставлено во благо Шоу. Молодцы, одним словом.
Хорошее и вполне осуществимое новшество, которое экономит время и не ломает ритм матча, - полевой игрок увидел, осмыслил и покинул пределы игры, ибо вовсе необязательно еле-еле плестись напрямую к своей скамейке через всё поле, а достаточно просто выбежать трусцой за ближайшую боковую/лицевую линию.
P.S. В чём пиндосам не откажешь, так это в рациональности. Всё там поставлено во благо Шоу. Молодцы, одним словом.