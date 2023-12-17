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Композитор Юрий Лоза: «Задумался бы над короткой заставкой для РПЛ»

вчера, 14:43

Известный российский композитор Юрий Лоза высказался о возможности написания музыкального вступления для РПЛ.

Есть футбольный гимн, который стал звуковой картинкой этого спорта. Как композитор, не представляю, какие идеи могут быть у РПЛ, трудно представить, в какую сторону двигаться, но можно написать фанфары, минутные мелодийные вступления, которые пишут для Олимпийских игр.

Задумался бы над короткой заставкой для РПЛ, но не более — для полноценного гимна, состоящего из нескольких куплетов, у меня не будет столько материала.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:15
вдумчивый мужик-то !
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:01
Не то слово!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
Приветствую!...да, легендарная песня во всех смыслах👍...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:45
Приветствую, Маэстро!!!
Помню, когда первый раз услышал эту песню- был под сильнейшим впечатлением!!!!!!! И в дальнейшем, неоднократно слушал это произведение!!!!!!! Шли годы, менялось мировозрение, ухудшалось здоровье, но УВАЖЕНИЕ к песне и её автору- оставалось НЕИЗМЕННЫМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:30
на маленьком плоту мы едем на футбол, но мой плот опять не туда плывёт
Futurista
Futurista
вчера в 15:29, ред.
Так есть же уже)...

На маленьком плоту
Сквозь бури, дождь и грозы
РПЛ взяв только сны и грёзы...
Capral
Capral
вчера в 15:23
Уважаю Лозу, люблю его песни, и можно сказать с полной ответственностью, что на его замечательных песнях выросло не одно поколение советской молодежи!!!!!!! Удачи, Лозе- он достоин Уважения!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:55, ред.
Вот этот ролик очень нравился!))) Тогда еще был канал "Спорт1", где всю АПЛ показывали круглыми сутками))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:52

Слова уже придуманы - осталось "набросать" музыку...)
Гость
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