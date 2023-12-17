Композитор Юрий Лоза: «Задумался бы над короткой заставкой для РПЛ»

Известный российский композитор Юрий Лоза высказался о возможности написания музыкального вступления для РПЛ .

Есть футбольный гимн, который стал звуковой картинкой этого спорта. Как композитор, не представляю, какие идеи могут быть у РПЛ , трудно представить, в какую сторону двигаться, но можно написать фанфары, минутные мелодийные вступления, которые пишут для Олимпийских игр.