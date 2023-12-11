Игры лиги Греции в течение 2 месяцев будут проходить без болельщиков

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вчера, 19:59

В течение 2 месяцев матчи чемпионата Греции будут проводиться без болельщиков.

Правительство запретило им посещать матчи до 12 февраля, эта мера направлена на борьбу с насилием в фанатской среде.

Поводом стало столкновение активных любителей футбола с полицией во время волейбольного матча «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса». В ходе конфликта один из представителей правопорядка получил серьезное ранение сигнальной ракетой. По итогам потасовки держаны 454 человека.

Международные матчи в Греции в этот период также состоятся без зрителей. На данный момент о запрете на посещение игр в иных видах спорта не сообщается.

Помимо этого, ранее в Греции арбитры объявили бойкот.