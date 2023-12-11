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Игры лиги Греции в течение 2 месяцев будут проходить без болельщиков

вчера, 19:59

В течение 2 месяцев матчи чемпионата Греции будут проводиться без болельщиков.

Правительство запретило им посещать матчи до 12 февраля, эта мера направлена на борьбу с насилием в фанатской среде.

Поводом стало столкновение активных любителей футбола с полицией во время волейбольного матча «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса». В ходе конфликта один из представителей правопорядка получил серьезное ранение сигнальной ракетой. По итогам потасовки держаны 454 человека.

Международные матчи в Греции в этот период также состоятся без зрителей. На данный момент о запрете на посещение игр в иных видах спорта не сообщается.

Помимо этого, ранее в Греции арбитры объявили бойкот.

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Перевод с sport24.gr Фото: Сайт kingsport.gr
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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 22:30
Суровое наказание. Фанаты поднимут бунт.
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wd3y9x6xwz32
вчера в 22:03
Нет повода вообще проводить чемпионат,, если он без зрителей, можно сделать просто паузу
drug01
drug01
вчера в 21:59
Вот так поворот а мы думаем что у нас слишком строго!!!
adekvat
adekvat
вчера в 21:56, ред.
Любителей футбола во время волейбольного чатча? Хорошо фанатов шахмат там не было, а то еще бы человек 800 арестовали бы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:44
Пещерный век.....без Фан Айди...
dеigandre
dеigandre
вчера в 20:54
Во Франции нападают на футболистов, в Греции стрельба на стадионе, но при этом в России небезопасно и играть нельзя. Клоунада
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:46
Всё понятно, но про бойкот артбитров в Греции улыбнуло даже. Они думают что они единственные? если надо будет, из-за бугра пригласят. Да за деньги. Но болельщикам до судей как то пофиг.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:39, ред.
А для кого футболисты играют? Русских позовите, фан айди внедрят бестолковым...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:33
А вот это правильно - слишком жестко у них.
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