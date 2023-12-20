«Ростов» намерен приобрести полузащитника «Пеньяроля»

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сегодня, 11:38

«Ростов» хочет приобрести полузащитника «Пеньяроля» . Ростовчане уже сделали предложение в размере 2 миллионов долларов. Сейчас игрок выступает на правах аренды за «Химнасию», но «Пеньяроль» готов прервать её, заплатив 250 тысяч долларов, чтобы продать хавбека в «Ростов».

В текущем сезоне Саравиа провёл 38 матчей, забил мяч, отметился голевой передачей и получил 10 карточек (9 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего уругвайца в 1,3 миллиона евро.