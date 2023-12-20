«Ростов» намерен приобрести полузащитника «Пеньяроля»

«Ростов» хочет приобрести полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравию. Ростовчане уже сделали предложение в размере 2 миллионов долларов. Сейчас игрок выступает на правах аренды за «Химнасию», но «Пеньяроль» готов прервать её, заплатив 250 тысяч долларов, чтобы продать хавбека в «Ростов».
В текущем сезоне Саравиа провёл 38 матчей, забил мяч, отметился голевой передачей и получил 10 карточек (9 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего уругвайца в 1,3 миллиона евро.
Теперь что касается Родриго Сарвии, был бы так нужен Пеньяролю не играл бы в аренде за Химнасию и уж тем более не продавался срочно в Ростов, значит что-то с ним не так. И если смотреть на его статистику, один гол и одна передача в тридцати восьми играх не особо впечатляют, зато десять карточек говорят о его жёсткой манере игры на грани фола. С другой стороны многие опорные полузащитники именно так и играют. В любом случае Карпин себе не враг и наверняка знает, кого хотят ему купить, а значит "благословил" эти переговоры.
Болейте за своих, а не против чужих!
Теперь что касается Родриго Сарвии, был бы так нужен Пеньяролю не играл бы в аренде за Химнасию и уж тем более не продавался срочно в Ростов, значит что-то с ним не так. И если смотреть на его статистику, один гол и одна передача в тридцати восьми играх не особо впечатляют, зато десять карточек говорят о его жёсткой манере игры на грани фола. С другой стороны многие опорные полузащитники именно так и играют. В любом случае Карпин себе не враг и наверняка знает, кого хотят ему купить, а значит "благословил" эти переговоры.
Болейте за своих, а не против чужих!