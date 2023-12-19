ЦСКА интересуется игроком сборной Туниса

ЦСКА планирует подписать защитника клуба «КС Сфаксиен» Алаа Грама.
Сообщается, что «армейцы» предложили за футболиста 1,6 млн евро.
По слухам, в сентябре им интересовался «Зенит».
ЦСКА планирует подписать защитника клуба «КС Сфаксиен» Алаа Грама.
Сообщается, что «армейцы» предложили за футболиста 1,6 млн евро.
По слухам, в сентябре им интересовался «Зенит».
По мне, так это кот в мешке, в прочим, скаутам виднее. Удачи ЦСКА в трансферах.
По мне, так это кот в мешке, в прочим, скаутам виднее. Удачи ЦСКА в трансферах.