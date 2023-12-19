Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

ЦСКА интересуется игроком сборной Туниса

вчера, 13:38

ЦСКА планирует подписать защитника клуба «КС Сфаксиен» Алаа Грама.

Сообщается, что «армейцы» предложили за футболиста 1,6 млн евро.

По слухам, в сентябре им интересовался «Зенит».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В ЦСКА заявили, что не получали предложений по Чалову от клубов из Европы
Вчера, 19:22
Слухи«Марсель» может подписать Чалова
Вчера, 17:28
СлухиКривцов не уйдёт из «Краснодара» зимой
Вчера, 14:17
Слухи«Химки» могут расстаться с двумя игроками
Вчера, 12:58
Слухи«Зенит» планирует усилиться защитником «Флуминенсе»
Вчера, 11:24
СлухиМорено пока не одобрил переходы Ерохина и Чистякова
Вчера, 09:40
Сортировать
Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 18:53
Интересуются и паралельно раздают игроков из и так куцего состава. Может есть стратегические планы о ккоторых пока неизвестно.
112910415
112910415
вчера в 17:02
серьёзно интересуется или так, поверхностно ? )
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:50
Это хорошо, что фк ЦСКА ведёт селекцию в клубе..
Вещий
Вещий
вчера в 14:45
Не знаю ни игрока ни клуб за который он играет... думаю селекции армейцев виднее.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:42
Проявлять интерес это не значит, что берём))).
По мне, так это кот в мешке, в прочим, скаутам виднее. Удачи ЦСКА в трансферах.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:01
1,6 млн евро это очень много.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 