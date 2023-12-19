«Химки» могут расстаться с двумя игроками

Тренерский штаб «Химок» не рассчитывает на нападающего Артема Архипова и полузащитника Петроса Аветисяна.
Сообщается, что в зимнее трансферное окно эти футболисты могут покинуть команду.
Подмосковный клуб идет на 2-м месте в Первой лиге.
Тренерский штаб «Химок» не рассчитывает на нападающего Артема Архипова и полузащитника Петроса Аветисяна.
Сообщается, что в зимнее трансферное окно эти футболисты могут покинуть команду.
Подмосковный клуб идет на 2-м месте в Первой лиге.
Спасибо за игру и удачи в конкурсе!
Спасибо за игру и удачи в конкурсе!
Выражаю свою искреннюю признательность Модераторам soccera и спешу сообщить, что приз за участие в ноябрьском КП "футбольная майка с символикой любимой команды фк Динамо" сегодня доставлен и мною получен. Всем участникам КП на soccerе удачи, играйте и выигрывайте, и болейте за своих, а не против чужих!
Выражаю свою искреннюю признательность Модераторам soccera и спешу сообщить, что приз за участие в ноябрьском КП "футбольная майка с символикой любимой команды фк Динамо" сегодня доставлен и мною получен. Всем участникам КП на soccerе удачи, играйте и выигрывайте, и болейте за своих, а не против чужих!