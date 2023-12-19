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«Химки» могут расстаться с двумя игроками

вчера, 12:58

Тренерский штаб «Химок» не рассчитывает на нападающего Артема Архипова и полузащитника Петроса Аветисяна.

Сообщается, что в зимнее трансферное окно эти футболисты могут покинуть команду.

Подмосковный клуб идет на 2-м месте в Первой лиге.

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Все комментарии
at2na5gv5pz5
at2na5gv5pz5 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:52
Добрый день!
Спасибо за игру и удачи в конкурсе!
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:49
Доброго Здоровья Модераторам soccera!
Выражаю свою искреннюю признательность Модераторам soccera и спешу сообщить, что приз за участие в ноябрьском КП "футбольная майка с символикой любимой команды фк Динамо" сегодня доставлен и мною получен. Всем участникам КП на soccerе удачи, играйте и выигрывайте, и болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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