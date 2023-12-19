«Химки» могут расстаться с двумя игроками

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вчера, 12:58

Тренерский штаб «Химок» не рассчитывает на нападающего и полузащитника .

Сообщается, что в зимнее трансферное окно эти футболисты могут покинуть команду.

Подмосковный клуб идет на 2-м месте в Первой лиге.