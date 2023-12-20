Ренан покинет «Зенит» зимой

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сегодня, 09:49

Защитник «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии покинет «сине-бело-голубых» зимой. Главного тренера петербуржцев Сергея Семака не устраивает игра бразильца.

Ранее «Зенит» не смог договориться с «Коринтиансом» о переходе Ренана, так как не согласился отдавать его в аренду до конца года. Российский клуб рассматривает арендное соглашение только до середины года. В данный момент «Зенит» ведёт переговоры по игроку с «Интернасьоналом». Бразильцы планируют закрыть сделку до конца года. За ситуацией наблюдает «Сан-Паулу».

Ренан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» зимой 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 20-летний защитник сыграл 8 матчей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 9 миллионов евро.