Ренан покинет «Зенит» зимой

Защитник «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Роберт Ренан покинет «сине-бело-голубых» зимой. Главного тренера петербуржцев Сергея Семака не устраивает игра бразильца.
Ранее «Зенит» не смог договориться с «Коринтиансом» о переходе Ренана, так как не согласился отдавать его в аренду до конца года. Российский клуб рассматривает арендное соглашение только до середины года. В данный момент «Зенит» ведёт переговоры по игроку с «Интернасьоналом». Бразильцы планируют закрыть сделку до конца года. За ситуацией наблюдает «Сан-Паулу».
Ренан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» зимой 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 20-летний защитник сыграл 8 матчей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 9 миллионов евро.
Вот, допустим, хорошо себя проявил Сергеев - можно купить, хорошо себя проявил Касьерра - можно купить, но в целом развивать игроков должны менее модные и статусные алленаторе, мой Серёжа Манекен привык как носить только самое лучшее, так и работать только с топ-исполнителями, неужели Ренан, молодой игрок, думал, что мой кумир будет пыхтеть на тренировках исключительно ради него?
А знает ли Ренан, какого молодого игрока в "Зените" мой великолепный Серёжа Манекен развил за его уже шесть лет в команде. Правильно, никакого, никого он не развил и не довёл до основы. А почему? НЕ ЕГО СТАТУС, ОН ВЫШЕ ЭТОГО.
Ну вот, отправляйся домой, блудный сын Бразилии, но, я уверен, что хотя бы кое-что Семак тебе точно дал, хотя и не задумывался об этом - теперь ты будешь гораздо лучше одеваться)
Вот, допустим, хорошо себя проявил Сергеев - можно купить, хорошо себя проявил Касьерра - можно купить, но в целом развивать игроков должны менее модные и статусные алленаторе, мой Серёжа Манекен привык как носить только самое лучшее, так и работать только с топ-исполнителями, неужели Ренан, молодой игрок, думал, что мой кумир будет пыхтеть на тренировках исключительно ради него?
А знает ли Ренан, какого молодого игрока в "Зените" мой великолепный Серёжа Манекен развил за его уже шесть лет в команде. Правильно, никакого, никого он не развил и не довёл до основы. А почему? НЕ ЕГО СТАТУС, ОН ВЫШЕ ЭТОГО.
Ну вот, отправляйся домой, блудный сын Бразилии, но, я уверен, что хотя бы кое-что Семак тебе точно дал, хотя и не задумывался об этом - теперь ты будешь гораздо лучше одеваться)
Вдобавок ваше мнение парадоскальное, практически никогда и не из какой академии не приходит игрок, готовый играть на взрослом уровне, банально потому, что это академия и играют они там с мальчишками, и если тренер не будет работать с ним, то ничего из него и не будет.
Вдобавок ваше мнение парадоскальное, практически никогда и не из какой академии не приходит игрок, готовый играть на взрослом уровне, банально потому, что это академия и играют они там с мальчишками, и если тренер не будет работать с ним, то ничего из него и не будет.