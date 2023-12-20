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Ренан покинет «Зенит» зимой

сегодня, 09:49

Защитник «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Роберт Ренан покинет «сине-бело-голубых» зимой. Главного тренера петербуржцев Сергея Семака не устраивает игра бразильца.

Ранее «Зенит» не смог договориться с «Коринтиансом» о переходе Ренана, так как не согласился отдавать его в аренду до конца года. Российский клуб рассматривает арендное соглашение только до середины года. В данный момент «Зенит» ведёт переговоры по игроку с «Интернасьоналом». Бразильцы планируют закрыть сделку до конца года. За ситуацией наблюдает «Сан-Паулу».

Ренан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» зимой 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 20-летний защитник сыграл 8 матчей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 9 миллионов евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:04
Доброго пути !!!!
Сен-сею Семаку больше нечего дать этому ученику.....
Все азы постигнуты....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:51, ред.
Играет плохо.Привозит.Оставаясь последним на рубеже идет в обыгрыш один-на-один, когда нужно сыграть проще и дать пас или выбить мяч.Ненужный риск.Долго принимает решение и т.п.
lotsman
lotsman ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:10
В конце концов) ни один тренер, ни в одном чемпионате, не ищет игроков в академиях. Все тренеры ищут лучших, показавших себя, игроков, чаще всего в других чемпионатах. Или среди игроков команд своего. Наблюдают за ними, примеряя их к своей тактике игры. Молодёжь из академий набирается опыта в низших лигах и соответственно своего таланта продвигаются выше, к высшей лиге. И когда тренер основной команды увидит в нём то, что ему нужно, он постарается его приобрести. Но брать сырого и развивать его, тренер основной команды, не будет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 11:53
Ладно, так скажем, я один раз сказал "молодежь" и два раза - "молодой игрок", если уж придираться, но он же не игрок академии, в конце концов?)
lotsman
lotsman ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:51
"...........Один из самых модных тренеров современности (его уже называют порой "футольный Армани") не ради того в "Зените", чтобы развивать молодёжь............." - чьи это слова?
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 11:48
Чем хуже скажем Прохин или Хотулёв лишь тем что они не бразильцы Зенит помешался на этих бразильцах, а всё потому что у них работает Виллиам де Оливейра он тянет сюда всех кого можно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 11:23
Я не говорил молодежь, я говорил молодых игроков, ибо Ренана купили после того, как скауты "Зенита" одобрили сделку, значит, что-то в нём увидели, и про Семака речь не о том, что у него игроки Академии, которых никто не видел, прогрессируют, а о том, что не прогрессирует никто, по факту.

Вдобавок ваше мнение парадоскальное, практически никогда и не из какой академии не приходит игрок, готовый играть на взрослом уровне, банально потому, что это академия и играют они там с мальчишками, и если тренер не будет работать с ним, то ничего из него и не будет.
lotsman
lotsman ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:04
Тренер команды не обязан и не должен развивать молодёжь. Этим должны заниматься в академиях. Тренер команды доводит до игроков свою тактику игры и добивается её исполнения. И если у игрока не получается или он не понимает тренера, тренер заменяет его на другого. И каждый тренер команды хочет работать с лучшими топ исполнителями. Кстати, тренер команды Зенит, в которой играет Ренан, Сергей Семак. А какую команду тренирует твой Манекен, неизвестно.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:38
Хороший защитник-бразилец это большая редкость.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:15
Интересно, о чём думал этот молодой бразилец, когда переходил в "Зенит"? Один из самых модных тренеров современности (его уже называют порой "футольный Армани") не ради того в "Зените", чтобы развивать молодёжь.

Вот, допустим, хорошо себя проявил Сергеев - можно купить, хорошо себя проявил Касьерра - можно купить, но в целом развивать игроков должны менее модные и статусные алленаторе, мой Серёжа Манекен привык как носить только самое лучшее, так и работать только с топ-исполнителями, неужели Ренан, молодой игрок, думал, что мой кумир будет пыхтеть на тренировках исключительно ради него?

А знает ли Ренан, какого молодого игрока в "Зените" мой великолепный Серёжа Манекен развил за его уже шесть лет в команде. Правильно, никакого, никого он не развил и не довёл до основы. А почему? НЕ ЕГО СТАТУС, ОН ВЫШЕ ЭТОГО.

Ну вот, отправляйся домой, блудный сын Бразилии, но, я уверен, что хотя бы кое-что Семак тебе точно дал, хотя и не задумывался об этом - теперь ты будешь гораздо лучше одеваться)
Michail Slavnov
Michail Slavnov
сегодня в 10:13
Играет в свою игру, команда в другую.
Glosser
Glosser
сегодня в 10:06
Возможно, в Бразилии ему больше повезет.
112910415
112910415
сегодня в 10:05
не всякий бразилец ко двору ...
adekvat
adekvat
сегодня в 10:05
Домой в Бразилию.
f332urrs9g9q
f332urrs9g9q
сегодня в 10:02
Впарил же кто-то бомжам этого юного косячника
edzq39hbb3e2
edzq39hbb3e2
сегодня в 09:51
Бразилец не оправдал надежд Семака, надо избавляться
Гость
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