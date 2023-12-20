Суд по делу Дани Алвеса пройдёт с 5 по 7 февраля 2024 года

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сегодня, 17:30

Суд Барселоны в среду объявил дату суда над бывшим футболистом «Барселоны» .

Процесс пройдёт с 5 по 7 февраля 2024 года. Первое заседание начнётся в 10 часов утра.

Экс-защитника сборной Бразилии обвиняют в сексуальном насилии над 23-летней девушкой в ночном клубе Барселоны в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года.

С января Алвес находится под заключением. Прокуратура ранее запросила 9 лет тюрьмы для спортсмена, а также уплату компенсации в размере 150 тысяч евро за физический, психологический и моральный ущерб. Сторона потерпевшей требует 12 лет тюремного заключения.