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Суд по делу Дани Алвеса пройдёт с 5 по 7 февраля 2024 года

сегодня, 17:30

Суд Барселоны в среду объявил дату суда над бывшим футболистом «Барселоны» Даниэлем Алвесом.

Процесс пройдёт с 5 по 7 февраля 2024 года. Первое заседание начнётся в 10 часов утра.

Экс-защитника сборной Бразилии обвиняют в сексуальном насилии над 23-летней девушкой в ночном клубе Барселоны в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года.

С января Алвес находится под заключением. Прокуратура ранее запросила 9 лет тюрьмы для спортсмена, а также уплату компенсации в размере 150 тысяч евро за физический, психологический и моральный ущерб. Сторона потерпевшей требует 12 лет тюремного заключения.

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Все комментарии
wccs2uaz9p8m
wccs2uaz9p8m
сегодня в 21:07
Первое в мире изнасилование снизу
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:36
Попал так попал... неужели не мог найти для себя что то юридически законное...
Гость
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