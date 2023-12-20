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В «Урале» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

сегодня, 11:47

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что в зимнее трансферное окно не стоит ждать больших изменений в составе екатеринбуржцев.

В зимнее трансферное окно не стоит ждать сильных изменений в «Урале». У нас много качественных футболистов, да и мы не настолько богаты, чтобы покупать ещё и ещё, но какое-то усиление будет. Специалисты и тренерский штаб работают, поэтому, если попадётся футболист, который сильнее наших, тогда можно о чём-то говорить, но больших изменений не будет. Трансферы на выход? Всякое может быть, конечно.

После восемнадцати туров «Урал» занимает 12-ю строчку в таблице РПЛ,

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы хотят приобрести одного из лучших бомбардиров чемпионата Грузии.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 12:39
Ясно дело, что Иванов немножко темнит. Изменения все равно будут, раз над этим работают. Просто не хочет распространяться раньше времени.
112910415
112910415
сегодня в 12:13
есть в этом некий риск ...
переходная зона совсем рядом
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:13
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 11:50
    Ниче толком и не рассказали. Могли бы и короче ответить: "Планы на ТО?- ХЗ"
    Гость
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