Тикнизян не перейдёт в «Болонью»

Представители «Болоньи» прилетали в Москву, чтобы провести переговоры о переходе защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна. Итальянцы решили отказаться от трансфера из-за перебора легионеров.
В текущем сезоне Тикнизян провёл 23 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач, а также получил 4 жёлтых карточки. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 7 миллионов евро.
Напомним, один из забитых мячей Тикнизяна был номинирован на гол месяца в РПЛ.