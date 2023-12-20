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Тикнизян не перейдёт в «Болонью»

сегодня, 14:43

Представители «Болоньи» прилетали в Москву, чтобы провести переговоры о переходе защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна. Итальянцы решили отказаться от трансфера из-за перебора легионеров.

В текущем сезоне Тикнизян провёл 23 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач, а также получил 4 жёлтых карточки. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 7 миллионов евро.

Напомним, один из забитых мячей Тикнизяна был номинирован на гол месяца в РПЛ.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:46
Вздохнул наверно облегчённо. Новая супруга не похожа на декабристку. Взгляд со стороны).
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:12
Когда летели в Москву не знали о переборе? Посмотрели на это одухотворённое лицо... и решили... перебор...
drug01
drug01
сегодня в 14:47
Играй дома и радуй нас !!!
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