Тикнизян не перейдёт в «Болонью»

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сегодня, 14:43

Представители «Болоньи» прилетали в Москву, чтобы провести переговоры о переходе защитника «Локомотива» и сборной Армении . Итальянцы решили отказаться от трансфера из-за перебора легионеров.

В текущем сезоне Тикнизян провёл 23 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач, а также получил 4 жёлтых карточки. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 7 миллионов евро.